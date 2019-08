Síť očních optik FOKUS v ČR a na Slovensku koupil MiddleCap Group

Praha - Maloobchodní sít očních optik v Česku a na Slovensku, českou FOKUS optik a slovenskou FOKUS očná optika, koupil investiční holding MiddleCap Group S.A. Skupina by se s počtem přes 150 provozoven měla stát jedním z největších hráčů na středoevropském trhu v segmentu očních optik, informoval ČTK mediální zástupce skupiny Maroš Havran. Změnu zároveň ČTK v telefonickém rozhovoru potvrdil za investiční skupinu Martin Proksa. Výši transakce skupina nezveřejnila.

Havran na dotaz ČTK odpověděl, že jedním z plánů nového majitele bude rozšířit síť optik i do dalších středoevropských zemí. FOKUS bude v ČR a na Slovensku zaměstnávat více než 500 lidí. Do třech týdnů by nový majitel měl představit i nového ředitele firmy.

Podle údajů ze Sbírky listin se loni české firma FOKUS optik a.s. propadla do ztráty 135.000 korun po předloňském čistém zisku 9,7 milionu korun. Tržby za prodej výrobků, zboží a služeb stagnovaly na 407 milionech korun. Čistý obrat společnosti podle sbírky činil loni zhruba 420 milionů korun, podobně jako předloni.

Fokus tvrdí, že FOKUS očná optika je dlouhodobě jedničkou na slovenském trhu s počtem 66 provozoven a tuzemský FOKUS optik je se svými 90 prodejnami jedničkou a tržní dvojkou při zohlednění ročního obratu.

Skupina MiddleCap Group, S.A. sídlí v Lucemburku, ale její partneři pocházejí ze Slovenska. Pobočky má v Londýně, Bratislavě, Praze, Dubaji a v Monaku. Firma vznikla loni fúzí společnosti MiddleCap Equity Partners, a.s. a Mayfair Assets Ltd.

"Koupí českého a slovenského Fokusu chceme využít existující tržní potenciál a synergii ze spojení značky ve dvou zemích, a tím posílit pozici značky FOKUS jako lídra na slovenském a českém trhu s očními optikami. Zároveň vidíme velký potenciál v rozvíjení značky FOKUS v dalších středoevropských zemích," uvedl v tiskové zprávě Proksa, který se stal nově členem představenstva FOKUS očná optika a FOKUS optik.

Sortiment obou optik tvoří například dioptrické brýle, sluneční brýle, brýlové rámy, kontaktní čočky a příslušenství. Na Slovensku je součástí provozoven i Zrakové centrum, které spojuje oční optiku s ambulantním zdravotnickým zařízením pod jednou střechou.