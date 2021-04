Síť dětské obuvi: E-shop vytváří tržby jedné kamenné prodejny

Praha - Maloobchodní síť s dětskou obuví BotaBota, která má v Praze šest prodejen, čelí kvůli vládním opatřením v boji proti koronaviru vysokým ztrátám. Využívá sice možnosti internetového prodeje, ten ale vytváří tržby jen jednoho kamenného obchodu. Firma si proto musela už v první vlně pandemie a nucenému uzavření vzít úvěr, neboť náhrady státu zdaleka nekryjí nezbytné náklady. Zda dosáhne na pomoc z nových podpůrných programů COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady, není jisté. V rozhovoru s ČTK to řekla majitelka sítě Eva Žáková.

Jedním z programů, které Žáková využila, byl COVID nájemné. Stát v něm podnikatelům přispíval 50 procent na komerční nájem. BotaBota má tři prodejny v obchodních centrech, kde se nájemní smlouva podle Žákové skládá z mnoha položek a nájem tvoří jen jednu část. V tomto případě tak státní podpora podle ní nepokryla ani avizovanou polovinu.

Na problém narazila také u programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, kde nemohla na sebe jako jednatelku firmy čerpat dotaci.

Nyní se obává, že na pomoc z nových programů, kde je nutné prokázat propad tržeb 50 procent za leden až březen v porovnání s loňským nebo předloňským rokem, nebude mít nárok. "Otevřeli jsme tři nové pobočky. Logicky tak budeme mít vyšší tržby," řekla. Komplikací bude i případné započtení příjmů z e-shopu. Zákazníci si nejsou jisti velikostí bot, objednají tak klidně i šest párů. Tržby tedy vzrostou. "Nikdo už ale nezohlednil, že za 14 dní budeme mít skoro 80 procent z této tržby jako vratku zákazníkům za vrácené zboží," uvedla.

Vždy až při vyplňování žádosti o dotaci Žáková zjistí, jak se pomoc bude počítat a co bude nutné prokázat. To, že je začátek dubna a není možné čerpat pomoc na letošní rok, považuje za velké pochybení vlády. Poslední výzva programu COVID nájemné se totiž vztahovala ke čtvrtému kvartálu loňského roku. Pokud na pomoc z nových programů nedosáhne, chce se bránit všemi dostupnými prostředky. Kvůli restrikcím a nedostatečným kompenzacím musela do podnikaní vložit vlastní peníze. "Mám výčitky, že jsem ohrozila rodinu, ale když něco budujete šest let, nechcete to jen tak zahodit," řekla dále.

Prodejny může od pondělí znovu otevřít a věří, že lidé budou chodit a vše se vrátí do běžných kolejí. Objednávky je nutné v tomto odvětí podle Žákové dělat s půlročním předstihem. Už nyní musela vybrat boty na zimu a doufá, že objednávky nebude muset pod vysokou sankcí rušit.

Jaro je podle Žákové nejsilnějším obdobím na tržby, uvolnění tak podle ní nastává v poslední chvíli. Zboží ale nebude moci zlevňovat, naopak vzhledem k pandemii bude nutné zdražení. Vyšší ceny podle ní požadují i dodavatelé.

Zákaz maloobchodního prodeje kvůli koronaviru vláda vyhlásila nejprve loni 14. března. Menší prodejny mohly znovu otevřít 27. dubna, obchodní centra obnovila provoz 11. května. Další uzávěra trvala od 22. října do 2. prosince. Většina prodejců nemohla po Vánocích znovu otevřít. Vláda následně od 19. ledna umožnila provoz obchodům s dětskými oděvy a obuví a papírnictvím. Kvůli špatné epidemické situaci kabinet pro tyto obchody od 1. března výjimku zrušil.