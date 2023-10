Sísí umožní přepravu humanitární pomoci přes Rafáh, řekl Biden

Káhira/Washington - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí souhlasil s tím, že přes hraniční přechod Rafáh projede do Pásma Gazy 20 kamionů s humanitární pomocí. Podle agentur to dnes řekl novinářům při návratu z Izraele americký prezident Joe Biden. Představitelé OSN před Bidenovým prohlášením uvedli, že neví, kdy bude zahájen provoz na klíčovém hraničním přechodě. Ten podle dřívějšího prohlášení Egypta nefunguje kvůli škodám způsobeným izraelskými útoky.

Bílý dům také sdělil, že doufá, že průjezd přes hraniční přechod se bude týkat více než uvedených 20 kamionů. "Pokud je (palestinské hnutí) Hamás zabaví, nebo nenechá projet, tak to skončí," řekl podle stanice BBC Biden novinářům. V oficiálním prohlášení Bílého domu stojí, že Biden a Sísí se dohodli "na podpoře naléhavé a důrazné mezinárodní odezvy na humanitární výzvu OSN".

Kancelář egyptského prezidenta v prohlášení uvedla, že Sísí a Biden jednali po telefonu o způsobech, jak urychlit přepravu humanitární pomoci do Pásma Gazy, uvedla agentura Reuters.

Egyptský ministr zahraničí Samí Šukrí dnes potvrdil, že existuje dohoda mezi Egyptem, Izraelem a mezinárodními organizacemi na přepravu humanitární pomoci do Pásma Gazy skrze hraniční přechod Rafáh. Píše to agentura AP. Řekl, že doufá, že se tak stane brzy, aniž by uvedl konkrétní časový údaj. Dříve Egypt tvrdil, že pomoc neblokuje, ale že přeprava přes klíčový hraniční přechod není možná kvůli škodám způsobeným izraelskými útoky.

Mluvčí generálního tajemníka OSN dnes večer řekl stanici CNN, že nejsou žádné nové zprávy o tom, kdy a za jakých podmínek začne provoz na hraničnímu přechodu Rafáh. Uvedl to před Bidenovým vyjádřením. Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA) podle agentury AP odhadl, že na přepravu do Pásma Gazy čeká v Egyptě na 3000 tun humanitární pomoci.

Veškerou přepravu humanitární pomoci, vody či paliva do Pásma Gazy Izrael přerušil po útocích palestinského hnutí Hamás ze soboty 7. října.