Širší vedení lidovců bude jednat o postoji k navrženému deficitu

Praha - Širší vedení lidovců bude dnes odpoledne diskutovat o postoji strany k vládnímu návrhu na zvýšení deficitu letošního rozpočtu na 500 miliard. Představitelé strany jednali s menšinovou vládou ANO a ČSSD o možné podpoře dalšího růstu deficitu, požadovali ale mimo jiné jasné stanovení, na co budou dodatečné peníze určeny. Další rozhovory mezi lidovci a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) jsou v plánu v pondělí.

Vedoucí představitelé KDU-ČSL ve čtvrtek zdůraznili, že vláda musí informovat o dosavadním využití státních peněz na řešení ekonomických dopadů pandemie koronaviru. Požadují také nastavení dalších výdajů tak, aby se omezil růst nezaměstnanosti, zajistila se podpora rodin a lidé se nepropadali do dluhových pastí. Jako jedno z protikrizových opatření označili investice do dostupného bydlení. U celkového návrhu deficitu by uvítaly, aby se proti vládnímu požadavku snížil na 450 miliard.

Vláda letos původně navrhovala deficit 40 miliard korun, kvůli koronaviru ho postupně zvýšila na nyní platných 300 miliard. O dalším zvýšení deficitu chce kabinet jednat ve Sněmovně v úterý. Podporu zatím vyjednanou nemá, jedná o ní s KSČM, která vládu ve sněmovně toleruje, a s opozičními lidovci a Piráty.