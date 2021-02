Širší vedení KSČM nenašlo shodu na postoji k rozpočtu

Praha - Širší vedení KSČM se podle zdrojů ČTK na dnešním odpoledním jednání neshodlo na jednotném postoji k podpoře rozpočtu. Rozhodovat tak zřejmě bude až sněmovní klub komunistů. Dolní komora bude o návrhu vlády na navýšení schodku z 320 miliard na 500 miliard korun hlasovat ve čtvrtek. Předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá navrhla v diskusi hlasovat pro navýšený rozpočet. Podobně se dopoledne vyjádřil i předseda KSČM Vojtěch Filip.

Filip ČTK dopoledne řekl, že pokud jednotlivé položky už komunisté odsouhlasili, měli by hlasovat i pro navýšení, a to včetně daňového balíčku. Podle propočtů KSČM dávají jednotlivé položky v souhrnu zhruba 480 miliard korun. "Vychází to asi na 480 miliard, tak pravděpodobně ano, bude tam nějaká rezerva," shrnul Filip. Podle poslance Jiřího Dolejše má kromě ekonomických aspektů jednání o rozpočtu i politické. Když měly ODS a SPD odvahu hlasovat pro daňový balíček, měly by hlasovat i pro úpravu rozpočtu, řekl dopoledne.

Senátní verze balíčku, jak ji schválili poslanci 22. prosince loňského roku, znamená pro státní rozpočet výpadek příjmů 89,5 miliardy korun. Tehdy už schválený státní rozpočet s tím nepočítal. Pro hlasovalo 70 ze 104 přítomných poslanců, a to poslanci ANO, ODS a SPD, dva z pěti lidovců, komunistka Miloslava Vostrá jako jediná z klubu KSČM a čtveřice nezařazených poslanců z Trikolóry a Jednotných.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhuje schválit rozpočtovou novelu ve stavu legislativní nouze. Celkové příjmy rozpočtu by letos měly být podle návrhu 1,39 bilionu korun a výdaje 1,89 bilionu korun. Příjmy by tak měly být proti schválenému rozpočtu nižší o 102,7 miliardy korun a výdaje vyšší o 77,3 miliardy korun.

Podle oslovených ekonomů je navrhovaný schodek neopodstatněný. Současná ekonomická situace a nejnovější odhady vývoje ekonomiky by podle nich ospravedlňovaly schodek kolem 400 miliard korun.