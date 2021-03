Širší vedení KSČM doporučuje hlasovat pro prodloužení stavu nouze

Praha - Výkonný výbor KSČM doporučí poslancům hlasovat v pátek pro prodloužení nouzového stavu. Členové výboru mohou hlasovat po internetu sice až do dnešních 14:00, místopředseda KSČM Petr Šimůnek však dnes před 13:00 ČTK řekl, že z 20 hlasujících se již 13 členů výboru vyslovilo pro prodloužení nouzového stavu. "Už to nemůže dopadnout jinak, než že doporučujeme poslaneckému klubu být pro prodloužení nouzového stavu," uvedl Šimůnek s tím, že až v pátek ale rozhodne klub.

Připomenul, že předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že poslanci budou respektovat doporučení výkonného výboru. Část z nich však už řekla, že prodlužovat nouzový stav nechce. Dnes Filip novinářům ve Sněmovně řekl, že v doporučení jsou podmínky, za kterých mají poslanci s prodloužením souhlasit. Týkají se návratu dětí do škol, některé organizace doporučují změnit omezení volného pohybu mezi okresy na kraje. Filip očekává, že zákonodárci budou doporučení respektovat a že poslanecký klub bude jednotný.

Členové širšího vedení strany se v hlasování vyjadřovali k prodloužení nouzového stavu obecně. "Podle stavu, který nastane ve Sněmovně, klub bude navrhovat, jak dál," uvedl Šimůnek pro ČTK na dotaz, zda se komunisté přikloní ke 30 dnům, jak žádá menšinový kabinet ANO a ČSSD, nebo ke kratší lhůtě. Podle Šimůnka by mohlo jít o kompromis, kdyby dělící čárou pro počátek rozvolňování byly Velikonoce. Například liberecká organizace navrhuje prodloužení o 14 dní, doplnil Filip.

Předseda KSČM nepředpokládal, že výkonný výbor rozhodne s tímto výsledkem. "V podstatě se tím zmírní tlak na vládu, aby dělala opatření, která jsou smysluplná a lidé je budou akceptovat," řekl. Podle něj by se pandemie měla řídit na úrovni jednotlivých regionů, což by bylo efektivnější než centrální plošná opatření.

Výkonný výbor Ústředního výboru KSČM tvoří 14 zástupců krajů, předseda strany, místopředsedové a předsedové sněmovní frakce a delegace poslanců v EP.

K žádosti menšinového kabinetu hnutí ANO a ČSSD o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů do 27. dubna se Sněmovna vysloví v pátek, vláda zatím podporu dojednanou nemá. Aktuálně stav nouze platí do 28. března. Předsedové opozičních stran s premiérem Andrejem Babišem (ANO) jednali ve středu dopoledne, následně vládu kritizovali za nekoncepční přístup a absenci plánu rozvolnění. Dnes část opozice po jednání s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) naznačila možný obrat.

Gazdík po schůzce s Plagou nevyloučil podporu 14 dní stavu nouze

Místopředseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Petr Gazdík po dnešním jednání s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) nevyloučil podporu prodloužení nouzového stavu o 14 dní. Vláda ale podle něj mimo jiné musí představit plán návratu do škol s konkrétními termíny, řekl novinářům ve Sněmovně. Piráti a STAN považují za reálný návrat některých skupin žáků k prezenční výuce 12. nebo 19. dubna, pokud to dovolí epidemická situace a za přísných opatření. Žáci by ve školách mohli být testováni dvakrát týdně antigenními testy, řekl Gazdík. Podle místopředsedy sněmovního školského výboru Lukáše Bartoně (Piráti) zváží Plaga pilotní projekty testování v několika školách.

Zásadní je podle Pirátů a STAN návrat prvního stupně základních škol k prezenční výuce, podle Bartoně by se měly střídat skupiny žáků. Podle Plagy by se třídy 1. stupně ZŠ po návratu do škol měly po týdnu střídat doma a ve škole. Termín pro návrat podle něj musí určit ministerstvo zdravotnictví, řekl po jednání s opozičními poslanci ČTK Plaga.

"Návrat prvních stupňů základních škol je významně epidemiologicky lepší v rotačním schématu týden (doma) a týden (ve škole). To znamená, že to není jen redukce žáků na polovinu, ale významně se redukuje to epidemiologické riziko," uvedl ministr. "Rotační způsob pro celý první stupeň umožňuje a vytváří prostor nejen pro návrat celého prvního stupně, ale také pro zvýšený návrat praktické výuky ve školách středních," řekl. Praktická výuka by se podle něj měla obnovit i v závěrečných ročnících vysokých škol. Vedle dlouhodobých priorit jako otevření škol pro nejmladší žáky nebo praktické výuky ve středních a vysokých školách by podle něj ministerstvo chtělo umožnit třeba i skupinové konzultace.

Dalšími prioritními skupinami jsou žáci posledních ročníků středních škol v oborech s odborným zaměřením, žáci středních a vysokých škol v praktické výuce, děti v mateřských školách, žáci speciálních škol, u nichž strany navrhují návrat dobrovolný, nebo žáci základních uměleckých škol při individuální výuce. S Plagou na skupinách podle poslanců panuje shoda.

Podle Gazdíka ministr zákonodárce ujistil, že testování je organizačně i logisticky zajištěno s pomocí hasičů a že antigenních testů je dostatek. Žáci by podle něj měli být testováni dvakrát týdně. Bartoň uvedl, že Plaga uznal myšlenku pilotních projektů testování v několika zařízeních ještě před úplným návratem dětí do škol za dobrou. "Abychom si otestovali antigenní i PCR testy i logistiku, že jsme to vůbec schopni zvládnout, a měli jsme nějaká data ještě předtím, než půjdou hromadně žáci prvního stupně do škol," poznamenal.

Plán Pirátů a STAN počítá s několika opatřeními, jež mohou riziko nákazy ve školách minimalizovat. Jde o distribuci ochranných pomůcek, prioritní očkování učitelů nebo udělení více pravomocí ředitelům škol. Otevírání škol by se mělo podle stran řešit regionálně, nikoli plošně. Také k tomu se podle Gazdíka Plaga pro druhou fázi otevírání škol staví pozitivně.

Gazdík jednání považuje za zásadní i pro rozhodování, zda by STAN podpořil prodloužení nouzového stavu o 14 dní. Vláda žádá Sněmovnu o 30 dní do 27. dubna, aktuálně končí 28. března. Sněmovna rozhodne v pátek. "Jednáme o tom s našimi hejtmany, kteří se kloní k možnosti 14 dnů, ale je to teď o dalším jednání s vládou," řekl. Také podle Bartoně dnešní schůzka s Plagou posunula Piráty ve vyjednávání o nouzovém stavu. Obě strany se chtějí rozhodnout dnes večer, případně v pátek ráno.

Do škol by se podle vyjádření ministerstva školství z minulého týdne měli po jejich znovuotevření vrátit jako první nejmenší žáci a praktická výuka středoškoláků či vysokoškoláků. Resort má podle mluvčí Anety Lednové plán návratu do škol připraven.