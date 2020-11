Šíření koronaviru v Německu zpomaluje, v Maďarsku padl rekord

Berlín - V Německu za úterý přibylo 17.214 nových případů nákazy koronavirem a dalších 151 lidí komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo. V Maďarsku ode dneška platí přísnější opatření proti šíření koronaviru. Země dnes oznámila 4219 potvrzených případů za den, což je dosud nejvyšší denní přírůstek od začátku pandemie. Itálie rozšíří noční zákaz vycházení, omezí obchody i dopravu.

Tempo šíření koronaviru v Německu výrazně zpomaluje

V Německu za úterý přibylo 17.214 nových případů nákazy koronavirem a dalších 151 lidí komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů Institutu Roberta Kocha (RKI). Ačkoli bilance zůstává nadále vysoká, reprodukční číslo udávající, kolik lidí v průměru jeden nemocný nakazí, pokleslo pod kritickou hodnotu jedné.

Infekce byla v 83milionovém Německu dosud potvrzena u 577.593 lidí, z nichž 10.812 zemřelo. Za uzdravené RKI v úterý považoval 371.500 lidí.

Počty nových případů zůstávají stále vysoké, tempo růstu se ale výrazně zpomalilo. Zatímco dnes RKI oznámil 17.214 nově nakažených, před týdnem ve středu to bylo 14.964, což je takřka dvojnásobek oproti hodnotám o týden dříve. Tehdy RKI evidoval 7595 nově nemocných.

Již v úterý náměstek šéfa RKI Lars Schaade hovořil o náznacích zpomalování tempa šíření infekce. Zdůraznil ale, že je ještě příliš brzy hovořit o tom, zda nejde jen o dočasný výkyv, nebo o dlouhodobý vývoj.

O lepšící se situaci vypovídá i reprodukční číslo, které je podle úterních údajů 0,94, o den dříve to bylo 1,07. Číslo pod hodnotou jedné znamená, že jeden nakažený v průměru přenese infekci na méně než jednoho člověka. Podle této hodnoty tak aktuálně infekce v Německu ustupuje.

RKI ještě uvádí sedmidenní reprodukční číslo, které je díky využití sedmidenního průměru více odolné vůči náhlým výkyvům. Tato hodnota činí aktuálně 0,98, o den dříve to bylo 1,04. I tento údaj tak považuje situaci v Německu za příznivou.

V Německu od pondělí až do konce tohoto měsíce platí rozsáhlá karanténa, od které si vláda slibuje dostat šíření infekce pod kontrolu. Cílem je dostat se na hodnotu pod 50 nakažených na 100.000 obyvatel za sedm dní. Aktuálně je Německo na necelých 126 nakažených na 100.000 obyvatel za sedm dní, zatímco před měsíce to bylo necelých 19 nakažených na 100.000 obyvatel za sedm dní.

Agentura DPA k lepšící se bilanci poznamenala, že zapůsobil zřejmě šok z vysokého počtu nakažených. Lidé se podle ní již před týdnem, tedy ještě před karanténou, chovali výrazně opatrněji.

Itálie rozšíří noční zákaz vycházení, omezí obchody i dopravu

Italský premiér Giuseppe Conte podepsal dnes nad ránem dekret, kterým od čtvrtka v zemi zpřísňuje opatření v boji s koronavirem. Noční zákaz vycházení od 22:00 do 5:00 hodin bude nově platit v celé Itálii, stejně tak uzavření obchodních center o víkendech a svátcích, píší agentury. Omezení by měla platit zatím čtyři týdny, do 3. prosince.

Během nočního zákazu vycházení smí od čtvrtka Italové opustit své domovy jen kvůli cestě do práce nebo ze zdravotních důvodů, pro obojí bude potřeba potvrzení. Ve vozech veřejné dopravy smí cestující obsadit nanejvýš 50 procent kapacity, výjimku mají školní autobusy. Jakékoliv cestování ovšem vláda nedoporučuje.

Na středních školách bude povinně výuka na dálku. Zavřou se také všechna muzea.

Zastaví se také výletní lodě plující pod italskou vlajkou, turistické i soukromé. Ty, které jsou již na cestě, musí přistát do 8. listopadu.

Nové vládní nařízení rozděluje 20 italských regionů podle stupně epidemického ohrožení na zelené, oranžové a červené zóny. Řím tak chce reagovat na rozdíly mezi oblastmi a zavádět některá opatření jen lokálně.

V Itálii za úterý přibylo 28.244 případů nákazy koronavirem a 353 lidí s nemocí covid-19 zemřelo. Podle agentury Reuters je to poprvé od 6. května, kdy bilance obětí přesáhla hranici 300.

V Maďarsku platí přísnější opatření proti koronaviru, padl rekord

V Maďarsku ode dneška platí přísnější opatření proti šíření koronaviru. Vláda například zavedla zákaz nočního vycházení a zakázala koncerty a taneční kluby, kde si návštěvníci nemohou sednout a nelze v nich zaručit dodržení bezpečných rozestupů. Země dnes zároveň oznámila 4219 potvrzených případů koronavirové infekce za den, což je dosud nejvyšší denní přírůstek od začátku pandemie, uvedla agentura Reuters.

"Pokud se spojíme a budeme dodržovat pravidla, tak budou současné restrikce dostatečné a nebude zapotřebí dalších opatření," uvedl dnes premiér Viktor Orbán ve videu umístěném na jeho oficiálním facebookovém profilu.

Maďarský ministerský předseda už v úterý oznámil zavedení stavu nouze, jenž v zemi platil také letos na jaře. Podle agentury Reuters bude Orbánova vláda opět rozhodovat pomocí dekretů a požádá parlament, aby jí tento způsob vládnutí schválil na 90 dní.

Orbánův kabinet na jaře čelil kritice ze strany opozice, ochránců lidských práv i Evropské unie kvůli zákonu, který mu dal v době časově neomezeného nouzového stavu možnost vládnout pomocí dekretů bez zapojení parlamentu. Tyto mimořádné pravomoci vlády skončily v červnu.

Vláda nyní také podle agentury MTI vyhlásila zákaz nočního vycházení mezi půlnocí a pátou hodinou ráno. Uzavřeny budou například bary, otevřeno naopak mohou mít restaurace a obchody, nezavírají se ani školy. Diváci na sportovních akcích, v divadlech a kinech budou smět obsadit jen každé třetí místo. Zábavní podniky, kde si není možné sednout, zůstanou zavřené, píše Reuters.

Agentura rovněž připomíná, že Orbánův kabinet se brání zavedení striktní celostátní karantény, aby zmírnil dopady opatření na maďarskou ekonomiku, kterou poznamenala jarní karanténa nejvýrazněji z celé střední Evropy.

V úterý premiér prohlásil, že nová opatření jsou zapotřebí, aby vláda zabránila vyčerpání kapacit nemocnic, které by podle něj hrozilo zhruba v polovině prosince.

Maďarsko dnes také oznámilo dosud nejvyšší denní přírůstek koronavirových případů od začátku pandemie, za poslední den testy prokázaly infekci u 4219 lidí. Poprvé překonaly hranici 4000 případů denně, podotýká Reuters. Zároveň za poslední den zemřelo 90 lidí s covidem-19, což je rovněž dosud nejvíce. Celkem se v takřka desetimilionovém státě nakazilo 90.988 obyvatel, z nichž 2063 zemřelo. Zotavilo se 21.232 infikovaných. V nemocnicích leží 4871 pacientů s touto infekcí, přičemž 355 jich potřebuje plicní ventilátory.