Šíření covidu zvyšuje zátěž nemocnic, vakcínu dostalo 13.000 lidí

Praha - Šíření epidemie koronaviru zvyšuje zátěž na nemocnice. V Česku je nyní 121.500 nakažených, což je nejvíc od 29. října. Počet hospitalizovaných s nemocí covid-19 je nejvyšší od poloviny listopadu. Skóre protiepidemického systému (PES) se zvýšilo o pět bodů na 89 bodů ze sta. Od středy se změní jeho výpočet. Vakcínu proti covidu-19 dostalo k pondělku 13.000 lidí, podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by očkování lidí z prioritních skupin, kterých je zhruba 600.000, mělo být hotové nejpozději v březnu. Epidemie ovlivnila loňský státní rozpočet, schodek 367,4 miliardy korun je nejhorší od vzniku ČR.

Koronavirem se v Česku od březnového začátku epidemie nakazilo už přes tři čtvrtě milionu lidí. V pondělí testy potvrdily 12.860 nových případů, téměř o 2000 více než před týdnem, vyplývá z webu ministerstva zdravotnictví. Podle počtu nových případů nákazy za týden na milion obyvatel je ČR nejhorší na světě, pátá nejhorší je v počtu úmrtí s covidem-19 na milion obyvatel za poslední týden.

Za čtyři dny od začátku roku zemřelo v Česku s koronavirem 462 lidí, dosud je úmrtí 12.257. Hospitalizovaných s covidem-19 za týden přibylo 940 na 6680, ve vážném stavu je 954 z nich. Epidemie zřejmě ovlivnila loňský celkový počet úmrtí do konce listopadu. Podle údajů Českého statistického úřadu jich bylo 114.781 lidí, což je více než obvykle za celý rok.

Nadějí na zlepšení situace je očkování, které ale podle některých kritiků postupuje pomalu a není dostatečně připravené. Od 27. prosince, kdy se s vakcinací začalo, dostalo první dávku ze dvou k pondělku 13.000 lidí. Podle Blatného bude rychlost očkování ovlivňovat především to, jak rychle budou do ČR dodávány vakcíny od výrobců.

Aktuální vakcinační strategie počítá s tím, že v první fázi budou očkováni především zdravotnici, kteří se starají o nemocné s covidem-19, senioři v domovech seniorů a také personál těchto zařízení a dále lidé, kterým je více než 80 let, protože mají vyšší pravděpodobnost těžkého průběhu nemoci. U nich by měla být podle ministra vakcinace hotová v březnu. Na mladé lidi bez zdravotních problémů by se mohlo dostat nejspíš v létě. Kýžená část populace, kolem pěti milionů lidí, by mohla být proočkována do konce léta, dodal ministr.

Novou strategii vakcinace dnes Blatný představil krajům, hejtmani většinou s centrální koordinací očkování souhlasí. Dokument ale chtějí ještě připomínkovat, někteří v něm vidí nejasnosti. Podle libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) je termín pro připomínkování do pátku příliš krátký. Blatný slíbil připomínky zohlednit, nechce ale ustoupit od rezervačního systému na centrální úrovni.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) naproti tomu požaduje, aby při očkování měl hlavní slovo krajský koordinátor a po doručení dávek nezasahovali do jejich distribuce vládní politici. Podle hejtmana Vysočiny Vítězslava Schreka (ODS) strategie veškerou práci s očkováním nechává na krajích. Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) uvedl, že centrální rezervační systém na vakcinaci musí být úzce propojen s kraji, jinak nebude funkční. Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) žádá vytvoření mobilních týmů, které by očkovaly lidi s vážným handicapem doma.

Novým parametrem systému PES, který sedmý den zůstává v nejpřísnějším pátém stupni pohotovosti, bude podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška podíl hospitalizovaných z důvodu covidu-19, kteří nebyli předtím zachyceni testem či trasováním. Všechny další parametry kromě podílu pozitivních testů zůstávají beze změny. Skóre PES už nebude zveřejňováno pro jednotlivé okresy, protože u nich nelze dopočítat parametr hospitalizací. Tabulky opatření proti šíření nákazy, která jsou na systém PES navázané, ministerstvo zveřejní až příští týden, uvedl Blatný. Nyní platná opatření odpovídající pátému stupni platí zatím do neděle 10. ledna.

Ministerstvo školství doporučilo školám pro pololetní vysvědčení slovní hodnocení. Téměř všichni žáci a studenti se nyní učí na dálku, vysvědčení za první pololetí se tak bude moci předávat později, pokud do konce ledna neskončí zákaz přítomnosti žáků ve školách. Obsah vysvědčení ale budou muset školy žákům sdělit v termínu 28. ledna. Zástupci některých opozičních stran chtějí jednat s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) o situaci studentů medicíny před závěrečnými státními zkouškami a maturantů nasazených kvůli epidemii do nemocnic. Podle expertního týmu ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se tak nemohou adekvátně věnovat přípravě na dokončení studia.