Šíření covidu zřejmě zpomaluje, opatření se zatím měnit nebudou

Praha - Epidemická situace v Česku je nadále vážná a nemocnice zůstávají kvůli péči o covidové pacienty přetížené. Šíření koronaviru ale podle některých ukazatelů stagnuje a mohlo by pozvolna zpomalovat. Vláda se proto zatím nechystá měnit dosavadní opatření a chce počkat na vývoj epidemie v tomto týdnu. Ve hře byla možnost, že by se ještě před Vánocemi znovu omezil počet lidí na vnitřních hromadných akcích nebo že by žáci a studenti museli nosit roušky či respirátory i při vyučování. Ministerstvo školství i přes některé výzvy nemíní prodloužit vánoční prázdniny ve školách. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale vyzval firmy, aby neorganizovaly vánoční večírky.

Epidemie začala brzdit minulý týden, laboratoře v posledních čtyřech dnech zachytily vždy o několik tisíc pozitivních vzorků méně než před týdnem. Snižovalo se i reprodukční číslo nebo počet případů covidu v přepočtu na obyvatele. Nadále je ale řada faktorů riziková - značná je pozitivita testů, relativně vysoký podíl záchytů nemoci s příznaky a komplikovaných případů a nemoc se šíří i mezi zranitelnými skupinami.

Vláda v demisi chce s dalšími opatřeními vyčkat na vývoj epidemie. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová ještě předtím uvedla, že nevidí za současné situace důvod ke zpřísnění režimových opatření, potřeba je podle ní dodržovat současná pravidla, která musí platit minimálně do Vánoc. Data z tohoto týdne podle Vojtěcha ukážou, zda pokles bude dál pokračovat, nebo bude počet nákaz delší dobu zhruba stejný. Pokles hospitalizovaných čeká ministr kolem Vánoc. "Asi by nebylo namístě dělat nějaká razantní nová opatření, pokud dochází ke stagnaci nebo poklesu," řekl po zasedání kabinetu Vojtěch, který kvůli pozitivnímu testu zůstává v izolaci. O možném omezení vnitřních akcí či plošném nošení roušek ve školách v neděli hovořila jeho náměstkyně Martina Koziar Vašáková.

Vojtěch požádal firmy a organizace, aby upustily od příprav vánočních setkání a večírků. Jde podle něj z hlediska šíření koronaviru o rizikové akce. "Myslím, že je v zájmu samotných firem a organizací, které takové předvánoční srazy a setkávání zaměstnanců organizují, aby od toho upustily," řekl ministr.

Předseda Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) a dosluhující ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po dnešním jednání štábu řekl, že epidemickou situaci považuje za vážnou, podle některých indikátorů ministerstva zdravotnictví by však mohla stagnovat. Pomáhat se zvládáním epidemie covidu-19 je připraveno 650 dobrovolných hasičů, požádat o ně mohou hejtmani a krajské krizové štáby. Dobrovolní hasiči mohou dorazit tam, kde armáda z jakýchkoliv důvodů pomoci nemůže.

Končící ministr Robert Plaga (za ANO) a jeho pravděpodobný nástupce Petr Gazdík (STAN) se minulý týden dohodli, že se nebudou prodlužovat vánoční prázdniny, začnou tedy den před Štědrým dnem. Nastupující vládní koalice chtěla kvůli covidu výuku na školách o tři dny zkrátit. Gazdík nakonec akceptoval, že volno na konci roku zůstane podle plánu, protože není možné nechávat rodiče i děti v nejistotě a rozhodovat o věcech na poslední chvíli. Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) dnes ale znovu navrhl, aby děti šly do školy naposledy v pátek 17. prosince a na stejný den se posunulo testování školáků. Vzhledem k dlouhým čekacím lhůtám na následné PCR testy není reálné, že bude možné všechny do Vánoc otestovat, pokud bude testování 20. prosince.

Plaga dnes zopakoval, že je proti prodloužení vánočních prázdnin, pokud by se neomezilo shromažďování lidí i jinde než ve školách. Rada vlády pro zdravotní rizika podle něj dopoledne probírala také možnost zavedení roušek i ve třídách. Roušky či respirátory ve výuce by končící ministr považoval za smysluplné jen tehdy, pokud by byly povinné i při volnočasových aktivitách či sportu. Například ředitelé třebíčských základních škol ale na centrální rozhodnutí nečekali a sami se dohodli na prodloužení vánočních prázdnin ve městě o tři dny. Využijí na to ředitelská volna.

V neděli pokračoval trend z předchozích dnů, kdy denní nárůst nových případů koronaviru byl nižší ve srovnání s minulým týdnem. Přibylo 6325 nakažených, zhruba o 3000 méně než minulou neděli. Počet odhalených případů v mezitýdenním srovnání klesl počtvrté v řadě. V nemocnicích bylo ke konci víkendu bezmála 6400 pacientů s covidem, z toho přes tisíc v těžkém stavu. V obou případech je to mírný pokles. Opět se snížila incidence - na 100.000 obyvatel připadá za uplynulých sedm dní 1068 nakažených, na začátku minulého týdne bylo incidenční číslo přes 1200 a s covidem-19 v nemocnicích víc než 7000 pacientů. Reprodukční číslo se několik dnů drží pod zlomovou hranicí jedna, což svědčí o zpomalování epidemie koronaviru. K dnešku má hodnotu 0,89.

Do konce týdne má vyjít ve Sbírce zákonů vyhláška, kterou ministerstvo zdravotnictví zavádí povinné očkování proti covidu-19 u vybraných profesí a lidí nad 60 let. Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) vyhlášku napadne u soudu, považuje ji za diskriminační. Nastupující koaliční vláda nesouhlasí s povinným očkováním seniorů.

Lidé, kteří se proti covidu naočkovali jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson, mají ode dneška nárok na posilující dávku už po dvou měsících. Zájemci o takzvaný booster dostanou mRNA vakcíny od společností Pfizer/BioNTech nebo Moderna. Česko má také objednáno 370.000 dávek vakcíny od společnosti Novavax, která čeká na schválení regulačními úřady. Proteinová vakcína Novavaxu funguje na jiném principu, využívá technologii již použitou například ve vakcínách proti chřipce či rakovině děložního čípku. "Tato vakcína by mohla být alternativou pro lidi, kteří z nějakého důvodu, byť ten důvod je často založen na různých dezinformacích, nemají vůli se naočkovat těmi stávajícími vakcínami," míní Vojtěch.

Od úterý už lidé, kteří do České republiky cestují výhradně individuální pozemní dopravou, nebudou muset vyplňovat příjezdový formulář. Nadále ale tato povinnost zůstává při cestách jiným způsobem dopravy i ze zemí s nízkým rizikem nákazy koronavirem, a to kvůli nové variantě omikron. Omezení vstupu do ČR z osmi afrických zemí kvůli omikronu, která měla skončit 12. prosince, dnes vláda prodloužila do 20. prosince. Stejně tak i pravidla karantény pro Čechy vracející se z vybraných zemí. V Česku zatím není hlášen další případ varianty omikron. Jediným známým případem zůstává nákaza ženy z Liberce. V pozitivních vzorcích nadále v naprosté většině převažuje varianta delta a její subvarianty.