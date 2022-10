Šíření covidu zpomaluje, v sobotu přibylo znovu méně případů než o týden dřív

Praha - Tempo šíření nemoci covid-19 v Česku mírně zpomaluje. Testy v sobotu prokázaly 573 nových případů koronaviru, to je o téměř stovku méně než před týdnem. V tomto týdnu je to už čtvrtý mezitýdenní pokles. Ubylo i hospitalizovaných s prokázaným covidem - v péči nemocnic je nyní 1466 nakažených, první říjnovou sobotu jich bylo o 73 víc. Ve vážném stavu je 46 pacientů, podobně jako o týden dřív. Zhruba od poloviny září každý den umírá s nákazou deset až 20 lidí, zkraje září šlo spíše o jednotlivce. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Denní nárůsty počtu nakažených v mezitýdenním srovnání stoupaly v pracovních dnech od začátku září, výjimkami byly některé víkendové dny a sváteční 28. září. V končícím prvním říjnovém týdnu poprvé od konce srpna denní počet nakažených v mezitýdenním srovnání klesl i v pracovních dnech, a to v úterý, čtvrtek a pátek, poté také v sobotu. Nejvíc nově pozitivních odhalily testy v pondělí, kdy přibylo 4813 nakažených.

Incidenční číslo, tedy počet nových případů nákazy za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 obyvatel, se výrazně nezměnilo, k dnešku činí 169. Nejvyšší incidence zůstává v Královéhradeckém kraji s 201 případy a nejnižší - 113 - v Karlovarském kraji.

V nemocnicích bylo v tomto týdnu nejvíc pacientů s covidem od dubna - v pondělí a úterý víc než 1900. Od té doby jejich počet klesá, před víkendem jich bylo přes 1700, v sobotu necelých 1500. Před dvěma týdny byla v nemocnicích zhruba tisícovka nemocných s covidem.

Epidemiologové předpokládají, že díky očkování a rozšíření méně závažné varianty omikron nebude vážně nemocných tolik jako v předchozích podzimních vlnách epidemie. Jejich počet se v posledních dnech pohybuje kolem padesátky.

Laboratoře uplynulý volný den provedly téměř 2500 PCR a antigenních testů, o týden dřív jich bylo přes 3100. Pozitivita u nejčastějších diagnostických testů, které podstupují lidé s příznaky, se pohybuje kolem 30 procent, u epidemiologických testů, které se dělají kvůli kontaktu s nakaženým, činí v průměru 17 procent a u preventivních bývá pozitivních asi osm procent vzorků.

Od začátku epidemie v březnu 2020 bylo v Česku potvrzeno přes 4,1 milionu případů nákazy koronavirem. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty případy, kdy se někdo nakazil opakovaně. Podezření na opakovanou infekci eviduje ministerstvo zdravotnictví víc než 344.000, za sobotu 219, o několik desítek méně než předchozí týden. Za celou dobu epidemie zemřelo v zemi 41.234 lidí s prokázaným covidem.

Proti nemoci covid-19 bylo v Česku plně očkováno 6,89 milionu lidí. První posilující dávku dostalo přes 4,3 milionu lidí a druhou zhruba 372.000 osob. Zájem o očkování zvolna roste. V sobotu si pro vakcínu přišla asi tisícovka lidí, v mezitýdenním srovnání zhruba o 400 víc, většina očkovaných dostává posilující dávky.

Očkování je podle ministerstva zdravotnictví ochranou před těžkým průběhem a úmrtím na covid-19. Maximální počty nakažených očekávají odborníci na přelomu listopadu a prosince, do té doby doporučuje přeočkování hlavně starším či nemocným lidem.