Šíření covidu zpomaluje, opatření proti nemoci vláda prodloužila

Praha - Omezení pohybu a další opatření proti šíření nemoci covid-19 budou platit i po 21. březnu, dokdy byla původně vyhlášena. Vláda dnes prodloužila platnost opatření do konce nouzového stavu. Zatím platí do 28. března, ale kabinet ho chce prodloužit. Opatření by měla podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) trvat do konce Velikonoc. Vláda dnes jen částečně zmírnila třeba omezení sportování a volnočasových aktivit, kdy budou moci lidé v obci sportovat bez roušek a vyrazit na procházku i za hranice obce. Šíření covidu-19 ve středu dál zpomalovalo. Počet očkovaných byl naopak jeden z nejvyšších.

Kabinet ponechá i po víkendu v platnosti opatření, kterým od začátku března omezuje kvůli boji s covidem-19 pohyb mezi okresy. Nově však umožní, aby lidé sportovali a vyráželi do přírody v celém svém domovském okresu, řekl Blatný. Dosud podle vládních nařízení mohli lidé za sportem a na výlety je na území obce. Sportující budou nově také moci být i v zastavěných plochách obcí bez roušky při dodržení rozestupů.

Opatření mají platit do konce nouzového stavu, který končí 28. března. Vláda ale bude v pondělí jednat o jeho prodloužení. Zpřísněná opatření měla podle původních vyjádření vlády platit po tři týdny. Blatný dnes řekl, že během tří týdnů se díky dodržování opatření epidemická situace zlepšila, ale v nemocnicích zůstává kritická. Podle ministra by měla být opatření navázaná na nouzový stav prodloužena až do Velikonoc, tedy včetně 5. dubna. K prodloužení stavu potřebuje vláda souhlas Sněmovny.

Příští týden budou také k dispozici přesnější informace o plánu návratu dětí do škol. Jednat o tom budou podle Blatného od pondělí ministerstva školství a zdravotnictví.

Ve středu přibylo v Česku 11.928 potvrzených případů covidu-19, což je o 2600 méně než před týdnem. Ve srovnání se stejnými dny předchozího týdne zpomaluje nárůst počtu nakažených vytrvale od soboty. Počty pacientů s covidem-19 jsou však nadále vysoké, od začátku minulého týdne se pohybují kolem 9000. Počet úmrtí lidí s covidem-19 od začátku epidemie už přesáhl 24.000. Kapacita nemocnic je nadále nízká, třeba lůžek na JIP a ARO v celé zemi bylo k dnešnímu odpoledni volných jen 12 procent.

Ačkoli počty pacientů s covidem-19 zatím výrazněji neklesají, ubylo nakažených a nemocných zdravotníků. Za uplynulý týden přibylo 1200 nakažených zdravotníků, což je asi o 200 méně proti předchozím sedmi dnům. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Od ledna počet nakažených klesl díky vakcínám, které zdravotníci dostávali jako jedni z prvních. Naočkováno je už 57 procent zdravotníků.

Celkové počty očkovaných proti covidu-19 jsou v posledních dnech rekordní. Ve středu bylo podáno přes 42.000 dávek vakcíny, což je pátý nejvyšší denní počet dávek od začátku očkování loni v prosinci. V Česku se zatím očkuje vakcínami od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Blatný dnes senátorům řekl, že bude aktivně bránit tomu, aby v Česku byly používány vakcíny a protiepidemické léky, které by nebyly standardně schváleny. Ministr reagoval na informaci serveru Seznam Zprávy, podle níž prezident Miloš Zeman chce, aby zatím neschválenou ruskou vakcínu Sputnik V prozkoumali čeští vědci a dali vládě doporučení k jejímu užití.

Kvůli šíření covidu-19 jsou nyní v ČR zavřené všechny školy s výjimkou zařízení určených pro děti zdravotníků, hasičů nebo policistů. Skupina poslanců ze všech klubů kromě vládního hnutí ANO navrhla zvýšit kvůli zavřeným školám krizové ošetřovné o deset procentních bodů na 80 procent redukovaného výdělku. Novela předpokládá, že by rodiče dostali více peněz zpětně od začátku března. Vláda s návrhem souhlasí, uvedla na twitteru ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Více peněz od státu požadují také firmy kvůli povinnému testování zaměstnanců. Svaz průmyslu a dopravy ČR žádá vládu, aby zvýšila příspěvek na test ze slíbených 60 na 90 korun. Hospodářská komora navrhuje zvýšit příspěvky na test až na 100 korun. Náklady na testování jsou podle komory pro firmy velkou zátěží.

Stát by měl podle komory také nejprve vyhodnotit první kolo testování ve firmách, než nařídí povinné testování dvakrát týdně místo jednoho za sedm dní. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) dnes řekl, že v pondělí kabinetu předloží návrh řešení zvýšení frekvence testování. Podle něho je třeba vyřešit třeba právě ekonomické dopady na firmy. Havlíček dnes rovněž zopakoval, že vláda neuvažuje o uzavření podniků přes Velikonoce. Firmy podle něj plní významnou roli testovacích center.

Testování je povinné i na větších úřadech a nově od 23. března budou muset být testováni i pracovníci úřadů a dalších veřejných institucích s méně než 50 zaměstnanci. Testování se bude týkat i pracovníků škol, které zajišťují péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému.

Státní autorita by podle zaměstnavatelů měla také prověřit, že všechny samotestovací sady, kterým ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimkou, jsou dostatečně kvalitní. Novou a rychlou metodu pro porovnání citlivosti různých antigenních testů na koronavirus nyní vyvinuli vědci z Akademie věd ČR. Metodě podrobili 13 testů, a rozdíl mezi testem schopným zachytit nejmenší množství viru a testem s nejvyšším limitem byl až stonásobný, oznámil dnes za Ústav organické chemie a biochemie AV Dušan Brinzanik.