Šír zařídil dvěma góly výhru Liberce v Českých Budějovicích 4:3

České Budějovice - Hokejisté pátého Liberce vyhráli v předehrávce 49. kola extraligy v Českých Budějovicích 4:3 a díky šesté výhře za sebou se v boji o přímý postup do čtvrtfinále přiblížili čtvrtému Hradci Králové na rozdíl jediného bodu. V čase 58:51 rozhodl druhým gólem v utkání útočník Jan Šír. Třináctý Motor doma prohrál počtvrté v řadě a před posledním Kladnem má stále pouze jednobodový náskok.

Jihočechům nepomohl ani návrat devětatřicetiletého asistenta trenéra a sportovního manažera Jiřího Novotného na led. Mistr světa z Německa z roku 2010, který hrál naposledy 11. dubna loňského roku v semifinále extraligy proti Spartě, nahradil v centru elitního útoku nemocného Lukáše Pecha.

Jihočeši nastoupili ve žlutých retro dresech připomínajících olympijskou sezonu 1987-88, v níž Motor vyhrál základní část nejvyšší československé soutěže.

Také hosté měli potíže se sestavou a střídali tři centry ve čtyřech útočných formacích. Skóre otevřel Valský který si popojel na osu kluziště a švihem zdálky překonal zacloněného Kváču. Zakrátko se situace opakovala na druhé straně. Birner popojel do středu a přes klubko hráčů prostřelil Strmeně.

Hosté vyrovnáním získali převahu, ale příležitosti Jelínka nebo Filippiho zůstaly bez efektu. Iniciativu začal přebírat Motor. Zásluhu na tom měla především Novotného formace, ale ani dvě šance Čachotského nepřinesly změnu stavu. Jihočeši si poté vynutili faul Jelínka a při vyloučení libereckého kapitána získal znovu vedení Dzierkals přesnou trefou u levé tyčky.

Na začátku druhé části domácí ustáli zbytek oslabení při vyloučení Percyho, ale ztratili koncentraci po nepotrestaném zákroku na Gulaše. Dva hráči Liberce jeli sami na Strmeně a zblízka vyrovnal Šír. V dalším průběhu Vondrka ve velké šanci promáchl u pravé tyčky a liberecký Filippi zkusil ohrozit Strmeně střelou z mezikruží. Hanzl dostal do tandemu puk od Valského, ale nezakončil.

Vráblík připravil šanci Strnadovi, ani ten neskóroval. Naopak Severočeši před druhou sirénou přidali třetí gól po střele Melancona do odkryté klece, poté co Strmeň pouze vyrazil ránu Frolíka.

Nedlouho před odchodem do šaten fauloval Jelínek domácího Čachotského a dostal trest na pět minut plus do konce utkání. Na trestnou lavici usedl záhy ještě Nedomlel a domácí šli do třetí třetiny s téměř dvouminutovou přesilovkou pět na tři.

Při dvojnásobné početní výhodě na začátku třetí části vyrovnal Gulaš bombou z levého kruhu. Z pokračující přesilovky ale Jihočeši už nic nevytěžili. Oba soupeři se snažili neudělat chybu a ubývalo výrazných momentů před brankami. V dobré pozici u pravé tyčky se ocitl Novotný, pěknou střelu vypálil Gulaš. Naopak Strmeň musel zachraňovat před Birnerem.

V závěru se domácí vymanili ze závaru před vlastním brankovištěm a z protiútoku zahrozil Štencel. Potom ale hráči Motoru ztratili kotouč ve středním pásmu, po pravé straně unikl Šír a z dálky prostřelil Strmeně. Motor hrál power play šest na čtyři, ale nevyrovnal.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (České Budějovice): "Mrzí mě, že jsme nedokázali zopakovat zodpovědný výkon z Vítkovic. Zbytečně jsme inkasovali po špatném střídání a v závěru ztratíme puk ve středním pásmu a přijdeme i o ten bod, který jsme mohli mít. Vypadli nám tři centři Vopelka, Raška a Pech, proto nastoupil Jirka Novotný. Trénoval dva dny a podal takový výkon."

Patrik Augusta (Liberec): "Samozřejmě jsme spokojení s výhrou, bylo to těžké utkání. Domácí hrají jako o život a nedali nám centimetr ledu zadarmo. Na můj vkus jsme byli příliš vylučovaní a Budějovice se využitím přesilovek vrátily zpátky do zápasu. Fantasticky jsme ale ubránili zbytek pětiminutového trestu. Vyhráli jsme šťastným gólem, ale myslím, že jsme si body zasloužili."

HC Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. Valský (M. Hanzl), 19. Dzierkals (Vondrka, Štencel), 42. Gulaš (M. Hanzl, Percy) - 7. Birner (Melancon, Faško-Rudáš), 22. J. Šír (Rychlovský, Derner), 40. Melancon (Frolík, Derner), 59. J. Šír (Flynn). Rozhodčí: Hejduk, Ondráček - Špůr, Zíka. Vyloučení: 1:5, navíc P. Jelínek (Liberec) 5 min. a do konce. Využití: 2:0. Diváků: 5557.

České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, Percy, Bindulis, Hovorka, Kachyňa - Gulaš, J. Novotný, Čachotský - Valský, M. Hanzl, Vondrka - Z. Doležal, M. Toman, Dzierkals - V. Tomeček, F. Přikryl, Strnad. Trenér: Čermák.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Derner, Kolmann, M. Ivan, Štibingr - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Flynn, P. Jelínek, Frolík - A. Dlouhý, J. Šír, J. Vlach - Rychlovský, Ordoš. Trenér: P. Augusta.

Tabulka:

1. Pardubice 48 29 8 4 7 154:96 107 2. Vítkovice 48 25 4 9 10 145:116 92 3. Sparta Praha 47 25 6 2 14 141:108 89 4. Hradec Králové 48 21 7 4 16 129:116 81 5. Liberec 49 18 8 10 13 145:124 80 6. Třinec 48 20 4 7 17 135:110 75 7. Olomouc 47 19 5 2 21 118:123 69 8. Plzeň 48 15 6 7 20 117:130 64 9. Karlovy Vary 48 18 4 2 24 116:147 64 10. Brno 48 16 6 3 23 121:142 63 11. Mladá Boleslav 48 13 6 8 21 104:119 59 12. Litvínov 48 12 6 8 22 125:139 56 13. České Budějovice 49 13 5 6 25 121:148 55 14. Kladno 48 14 3 6 25 111:164 54