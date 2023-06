Šípová si užívá šanci na ME a v osmifinále s Řeckem předvedla životní výkon

Lublaň - V sezoně se vyrovnávala s problémy se zraněným meniskem, v důležitých zápasech USK Praha v Evropské lize čekala na příležitost a nedostala se do sestavy, na mistrovství Evropy se však Veronika Šípová odvděčila za důvěru životním výkonem. Čtyřiadvacetiletá účastnice už minulého ME ve Štrasburku se na pondělním postupu z osmifinále proti Řecku po výhře 79:76 podílela 15 body i čtyřmi doskoky.

"Pocity jsou úplně nejúžasnější na světě, ani je neumím popsat. Mám hroznou radost, že jsme to vyhrály a ubojovaly a letíme do Slovinska," radovala se Šípová po utkání. Do Lublaně se český tým vydal z Tel Avivu dnes ráno, ve středu má na programu v Aréně Stožice dva tréninky a ve čtvrtek od 12:15 vyzve ve čtvrtfinále Maďarsko.

Při problémech s fauly Renáty Březinové a Natálie Stoupalové dostala v utkání s Řeckem šanci hrát 21 minut a 51 sekund a byla třetí nejvytíženější českou hráčkou po Petře Holešínské (29:12) a Tereze Vyoralové (27:59). "Jsem moc ráda, že mi paní trenérka Ptáčková dává tuhle možnost a příležitost, kdy můžu konečně hrát. Doufám, že týmu svým dílem přidávám," prohlásila Šípová.

Doufá, že až bude fit, dostane více šancí na palubovce i od Natálie Hejkové v pražském klubu. "Věřím, že bych mohla v USK dostat víc minut. Budeme mít obměněný tým, přichází víc mladých hráček i dorosteneckého věku, takže doufám, že minutáž bude větší," uvedla Šípová.

Těží i ze zkušeností z minulého kontinentálního šampionátu z roku 2021. "Nervózní jsem byla před prvním zápasem na EuroBasketu jakože to všechno začíná. První zápas je důležitý a vyvíjí se od něj celá skupina. Jinak jsem ale úplně nervózní nebyla. Hrála jsem EuroBasket před dvěma lety, tehdy jsem byla hodně nervózní. Teď to beru jako pozitivní naladění," prohlásila Šípová.

Proti Řecku se po potýkala s pivotkami Mariellou Fasulaovou (26 bodů) a Artemis Spanuovou (22). "Určitě bylo těžké je bránit, věděly jsme, že budou hrát na pivotky, hlavně na Fasulaovou. Co se týče řeckých podkošových hráček, tak to bylo fakt těžké, ale popraly jsme se s tím. Jestli budou mít vysoké pivoty i příští týmy, tak to musíme určitě zlepšit," uvedla Šípová. Proti Maďarsku to bude 208 centimetrů měřící Bernadett Hatarová.

Na pravém koleni má stále ortézu po zranění, které ji trápilo od listopadu. "Chtěla bych EuroBasket dohrát s ortézou, už spíš i to mám tak v hlavě nastavené, že ji potřebuji. Od nové sezony už chci ale hrát bez ní. Přijde mi to i lepší. Chci naposilovat svaly kolem kolena a věřím, že budu moct hrát bez ní," dodala Šípová.