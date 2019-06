Siniakovou v Paříži vyřadila Keysová, postoupili Djokovič i Halepová

Paříž - Kateřina Siniaková vypadla na tenisovém Roland Garros v osmifinále. Přemožitelka světové jedničky Naomi Ósakaové z Japonska dnes prohrála 2:6 a 4:6 s loňskou semifinalistkou Madison Keysovou z USA. Jedinou českou zástupkyní ve dvouhrách na pařížském grandslamu zůstává Markéta Vondroušová, kterou v úterý čeká čtvrtfinále proti Chorvatce Petře Martičové.

Čtyřiadvacetiletá Keysová, která je na turnaji čtrnáctou nasazenou hráčkou, hrála výrazně lépe než Ósakaová. Výborně returnovala, nedělala tolik zbytečných chyb a na vítězné údery přestřílela o rok mladší Češku 26:10. Ve čtvrtfinále se utká s Australankou Ashley Bartyovou.

Siniakové se naopak nedařilo tolik jako v předchozích zápasech. "Udělala jsem rozhodně víc chyb než s Naomi - určitě i kvůli tomu jejímu tlaku. Snažila jsem se ji dostat do delších výměn, ale zvládala i ty. Pak jsem zbytečně dělala chyby sama, chtěla jsem něco tvořit, změnit. Ona vydržela celou dobu," konstatovala deblová světová jednička.

Podmínky byly úplně jiné než v sobotu, kdy Siniaková postoupila do svého prvního grandslamového osmifinále. Po horkém víkendu se v Paříži ochladilo a drobně pršelo. "Myslela jsem, že to bude na mojí straně, ale musím přiznat, že nebylo. Kurt byl pěkně mokrej a občas mi to i sjíždělo. Podmínky to byly těžké, ale tohle hru neovlivnilo," řekla Siniaková.

Česká tenistka, která je na 42. místě světového žebříčku, v úvodu zápasu od stavu 30:0 na returnu ztratila dvanáct míčů za sebou a prohrávala 0:3. Pak vyrovnala hru a díky brejku snížila na 2:3, ale následně ztratila dva těsné gamy při svém podání a set prohrála 2:6.

V prvním gamu druhé sady sebrala Keysové servis a dostala se do vedení, ale brejk znovu nepotvrdila. Pak si obě hráčky držely podání až do desáté hry, kterou Siniaková zahájila dvojchybou. Američanka znovu zatlačila a proměnila hned první mečbol.

Za hodinu a čtvrt se tak mohla radovat z postupu do čtvrtfinále a potvrdila, že se jí na grandslamech daří. Loni hrála vedle semifinále Roland Garros také semifinále US Open a čtvrtfinále Australian Open.

Djokovič stále neztratil v Paříži set, Halepová zazářila

Srb Novak Djokovič dál prochází Roland Garros bez ztráty setu. První hráč světa porazil v osmifinále německého tenistu Jana-Lennarda Struffa 6:3, 6:2, 6:2 a jako první hráč se desátým rokem po sobě probojoval v Paříži do čtvrtfinále. Bez problémů postoupila do čtvrtfinále také loňská šampionka Simona Halepová z Rumunska, jež během 45 minut povolila pouze jeden game mladé Polce Ize Šwiatekové.

Soupeřem obhájce titulu Španěla Rafaela Nadala ve čtvrtfinále bude Kei Nišikori. Japonec zvládl dohrávku s domácím Benoitem Pairem a utkání rozložené do dvou dnů a trvající bez pěti minut čtyři hodiny vyhrál 6:2, 6:7, 6:2, 6:7 a 7:5.

Djokovič vytvořil desátou účastí mezi nejlepší osmičkou na Roland Garros nový rekord turnaje v open éře. Na grandslamech celkově vybojoval 44. postup do čtvrtfinále.

V hodinu a půl dlouhém utkání znovu působil Djokovič pevně jako zeď, udělal jen dvanáct chyb a čelil jedinému brejkbolu. Jeho soupeřem v boji o semifinále bude Němec Alexander Zverev, jenž si zopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast po výhře 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 nad italským antukářem Fabiem Fogninim.

Na grandslamech už dvaatřicetiletý Djokovič vyhrál pětadvacátý zápas v řadě. Jeho série trvá od loňského triumfu na trávě ve Wimbledonu.

O zopakování loňského finále může stále snít Rakušan Dominic Thiem. Čtvrtý nasazený hráč zdolal ve čtvrtém kole 6:4, 6:4, 6:2 posledního Francouze v pavouku Gaëla Monfilse.

Úřadující šampionka Halepová v prvních dvou zápasech v Paříži vydřela vítězství ve třech setech, v dalších dvou se ale na kurtu ani jednou nezdržela déle než hodinu. Proti čerstvě osmnáctileté Šwiatekové předvedla světová trojka téměř bezchybný výkon a za tři čtvrtě hodiny ji vyprovodila výsledkem 6:1, 6:0.

V příštím zápase bude mít Halepová soupeřku ještě mladší. Střetne se se sedmnáctiletou Američankou Amandou Anisimovovou, jež postoupila do svého prvního grandslamového čtvrtfinále po výhře 6:3, 6:0 nad Španělkou Alionou Bolsovovou.

Tenisový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 42,7 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Struff (Něm.) 6:3, 6:2, 6:2, Thiem (4-Rak.) - Monfils (14-Fr.) 6:4, 6:4, 6:2, A. Zverev (5-Něm.) - Fognini (9-It.) 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:5), Nišikori (7-Jap.) - Paire (Fr.) 6:2, 6:7 (8:10), 6:2, 6:7 (8:10), 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Keysová (14-USA) - Siniaková (ČR) 6:2, 6:4, Halepová (3-Rum.) - Šwiateková (Pol.) 6:1, 6:0, Bartyová (8-Austr.) - Keninová (USA) 6:3, 3:6, 6:0, Anisimovová (USA) - Bolsovová (Šp.) 6:3, 6:0.

Čtyřhra - 3. kolo:

Peschkeová, Melicharová (7-ČR/USA) - Hradecká, Klepačová (10-ČR/Slovin.) 6:3, 6:2.

Junioři:

Čtyřhra - 1. kolo:

Paulson, Vanšelbojm (ČR/Ukr.) - Micui, Saitó (6-Jap.) 6:2, 6:4.

Juniorky:

Čtyřhra - 1. kolo:

Garlandová, Osoriová (Tchaj-wan/Kol.) - Fruhvirtová, Montgomeryová (ČR/USA) 7:5, 0:6, 10:6.