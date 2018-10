Peking - Česká tenistka Kateřina Siniaková porazila na turnaji v Pekingu ve 3. kole Nizozemku Kiki Bertensovou 6:4, 6:3 a pomohla krajance Petře Kvitové k postupu na Turnaj mistryň. Dvojnásobná wimbledonská vítězka si zahraje na finále sezony WTA Tour po dvouleté pauze a celkově pošesté v kariéře. Květa Peschkeová si poosmé zahraje na Turnaji mistryň ve čtyřhře.

Siniaková vítězstvím nad světovou jedenáctkou Bertensovou potvrdila výbornou aktuální formu, vyhrála desátý z jedenácti zápasů a v Pekingu v pěti duelech včetně kvalifikace ještě neztratila set.

Vyřazením favorizované Nizozemky pomohla dvaadvacetiletá rodačka z Hradce Králové vedle Kvitové také další fedcupové spoluhráčce Karolíně Plíškové, jež s Bertensovou bojuje o jedno z míst na Turnaji mistryň. Pátou nasazenou Plíškovou dnes ještě čeká zápas 3. kola proti domácí Číňance Wang Čchiang.

Siniaková porazila Bertensovou v prvním vzájemném duelu v kariéře po sebevědomém výkonu. Na cestě za vítězstvím ji v závěru druhého setu nezastavila ani pauza, během níž ji fyzioterapeutka ošetřovala několik minut přímo na kurtu. Bertensová předvedla devět dvojchyb a zápas při prvním mečbolu Siniakové zakončila forhendovým volejem do sítě.

Ve čtvrtfinále se Siniaková utká s vítězkou duelu mezi turnajovou dvojkou Caroline Wozniackou z Dánska a Anett Kontaveitovou z Estonska. Pokud Wozniacká vyhraje, bude po Simoně Halepové, Angelique Kerberové, Naomi Ósakaové a Kvitové pátou jistou účastnicí Turnaje mistryň.

Kvitová na finále sezony WTA Tour hrála nepřetržitě v letech 2011-2015 a při své premiérové účasti turnaj v tehdejším dějišti Istanbulu ovládla. Před třemi lety už v Singapuru hrála finále.

Aktuální česká žebříčková jednička letos měla dvě povedené série. Během té první vyhrála turnaje v Petrohradu a Dauhá a zvítězila čtrnáctkrát v řadě. Na antuce pak přidala třináct výher po sobě a triumfy v Praze a Madridu. Na trávě ovládla akci v Birminghamu a s pěti tituly je v této sezoně nejúspěšnější tenistkou na okruhu.

Jen na grandslamech se Kvitové nedařilo a poprvé v kariéře se bývalá světová dvojka ani na jednom nedostala v sezoně alespoň do osmifinále. V Austrálii a na oblíbené wimbledonské trávě dokonce vypadla už v 1. kole.

Turnaj mistryň se od 21. do 29. října s dotací sedm milionů dolarů uskuteční v Singapuru naposledy. Od příští sezony se přesune do čínského Šen-čenu, kde se má hrát do roku 2028 s rekordní dotací 14 milionů dolarů.

Deblistka Peschkeová si poosmé zahraje na Turnaji mistryň

Květa Peschkeová si poosmé zahraje na Turnaji mistryň. Třiačtyřicetiletá deblistka se do Singapuru kvalifikovala s Američankou českého původu Nicole Melicharovou. Mezi osmi páry na finále sezony WTA Tour budou také dvě ryze české dvojice Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková a Andrea Sestini Hlaváčková, Barbora Strýcová.

Definitivní podobu deblové sestavy pro Singapur dnes určilo vítězství kanadsko-čínského páru Gabrielle Dabrowská, Sü I-fan nad Polkou Alicjou Rosolskou a Američankou Abigail Spearsovou na turnaji v Pekingu.

Peschkeová debutovala na Turnaji mistryň v roce 2006 v Madridu a letos se na vyvrcholení sezony představí s pátou partnerkou. Loni v Singapuru hrála s Němkou Annou-Lenou Grönefeldovou. Největším úspěchem zkušené české tenistky jsou tři postupy do finále.

Fedcupová vítězka z roku 2011 Peschkeová a o osmnáct let mladší Melicharová letos vyhrály turnaj v Praze. O titul neúspěšně bojovaly ve Stuttgartu a Wimbledonu, kde podlehly Krejčíkové se Siniakovou.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen v Pekingu (tvrdý povrch):

Muži (dotace 3,401.860 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Fucsovics (Maď.) - Cecchinato (8-It.) 6:4, 6:2.

Ženy (dotace 8,285.274 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Siniaková (ČR) - Bertensová (11-Niz.) 6:4, 6:3, Čang Šuaj (Čína) - Kerberová (3-Něm.) 6:1, 2:6, 6:0, Ósakaová (8-Jap.) - Görgesová (10-Něm.) 6:1, 6:2.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Hradecká, Makarovová (7-ČR/Rus.) - Babosová, Mladenovicová (1-Maď./Fr.) 6:4, 2:6, 10:5.