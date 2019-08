Siniaková v New Yorku vypadla, Allertová a Martincová si zahrají US Open

New York - Tenistka Kateřina Siniaková prohrála v semifinále turnaje v New Yorku s Magdou Linetteovou z Polska a prvního finále od loňského ledna se v generálce na US Open nedočkala. Pátá nasazená Češka prohrála se čtvrtfinálovou přemožitelkou Karolíny Muchové 6:7, 2:6.

Třiadvacetiletá Siniaková, která si naposledy zahrála o titul vloni v Šen-čenu, ztratila první set po takřka hodinovém boji až ve zkrácené hře. Ve druhém pak ale nezachytila nástup a soupeřka jí na rozdíl od úvodní sady nenabídla už ani jednu šanci k brejku.

Allertová a Martincová postoupily z kvalifikace na US Open Denisa Allertová a Tereza Martincová rozšíří početnou kolonii českých tenistek v hlavní soutěži US Open na deset. Obě v kvalifikaci v New Yorku zvládly i poslední třetí krok a vybojovaly postup. Martincová otočila duel se Slovenkou Kristínou Kučovou a vyhrála 4:6, 6:2, 6:2, Allertová porazila Australanku Priscillu Honovou 6:3, 7:5. Čtyřiadvacetiletá Martincová si zahraje na grandslamovém turnaji potřetí v kariéře. V New Yorku debutovala v roce 2017, letos si poprvé vyzkoušela i Wimbledon. Ještě nikdy ale na žádném z elitních podniků nevyhrála. Allertová, která si začátkem srpna vzala tenistu Jana Šátrala, si US Open zahraje počtvrté, poprvé ale jako vdaná paní. Naposledy tu startovala v roce 2017, závěr loňské sezony jí pokazilo zranění zad.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů ve Winston-Salemu v USA

(tvrdý povrch, dotace 807.210 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Paire (1-Fr.) - Carreňo (11-Šp.) 7:6 (7:5), 1:6, 6:3, Johnson (USA) - Millman (14-Austr.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:4, Shapovalov (2-Kan.) - Rubljov (Rus.) 6:3, 7:6 (7:4).

Turnaj žen v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Linetteová (Pol.) - Siniaková (5-ČR) 7:6 (7:3), 6:2.

Čtyřhra - finále: Juraková, Martínezová (3-Chorv./Šp.) - Gasparjanová, Niculescuová (Rus./Rum.) 7:5, 2:6, 10:7. Kvalifikace na grandslamový turnaj US Open: Ženy - 3. kolo: Martincová (27-ČR) - Kučová (SR) 4:6, 6:2, 6:2, Allertová (ČR) - Honová (25-Austr.) 6:3, 7:5.