Siniaková v Miami skrečovala, dohrála i Brenda Fruhvirthová

Miami - Kateřina Siniaková skrečovala v prvním kole tenisového turnaje v Miami dobře rozehraný zápas s Američankou Claire Liuovou za stavu 6:3, 3:3. Krátce předtím si světová deblová jednička nechala ošetřit pravou ruku, ale nakonec v utkání nemohla pokračovat. Na Floridě má Siniaková plnit s Barborou Krejčíkovou pozici nejvýše nasazeného páru ve čtyřhře, v níž ovládly předchozí turnaj v Indian Wells.

V Miami záhy dohrála i patnáctiletá Brenda Fruhvirtová, která podlehla Číňance Wang Sin-jü 0:6, 5:7. Talentovaná česká hráčka startovala na floridském podniku WTA 1000 na divokou kartu, ale premiérového úspěchu mezi elitou se zatím nedočkala.

Letos Fruhvirtová vypadla v prvním kole v Aucklandu a na Australian Open, kam se probojovala z kvalifikace a zažila grandslamový debut. Od té doby hrála až nedávno po téměř dvouměsíční pauze turnaj ITF v Bengalúru.

V prvním setu proti Wang Sin-jü uhrála Fruhvirtová jen sedm fiftýnů. V druhé sadě prohrávala s 58. tenistkou světového žebříčku už 0:3, ale pak získala čistý game a hru vyrovnala.

V následném dlouhém gamu soupeřku připravila o servis a dlouho držela naději na úspěch v setu. Ve dvanácté hře při svém podání vedla 40:30, ale nakonec prohrála game i sadu.

V prvním kole dnes hrají ještě starší ze sester Fruhvirtových Linda a Tereza Martincová.

V posledním kole kvalifikace neuspěl Tomáš Macháč, který prohrál s Australanem Jordanem Thompsonem 4:6, 6:3, 3:6.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 8,8 milionu dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Wang Sin-jü (Čína) - B. Fruhvirtová (ČR) 6:0, 7:5, Hibinová (Jap.) - Koviničová (Č. Hora) 6:3, 6:3, Kosťuková (Ukr.) - Cocciarettová (It.) 6:3, 6:2, Beguová (Rum.) - Ealaová (Fil.) 6:2, 7:5, Liuová (USA) - Siniaková (ČR) 3:6, 3:3 skreč, Kalinská (Rus.) - Jiménezová Kasintsevová (And.) 6:4, 6:2, Marinová (Kan.) - Putincevová (Kaz.) 7:6 (7:4), 6:2, Björklundová (Švéd.) - Paoliniová (It.) 4:6, 6:4, 6:4, Mertensová (Belg.) - Parksová (USA) 6:1, 6:4.