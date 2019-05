Siniaková, Strýcová a Muchová prošly v Praze do 2. kola

Praha - Tři z pěti českých tenistek zvládly vstup do pražského antukového turnaje WTA. Do druhého kola prošly Kateřina Siniaková, Barbora Strýcová a na divokou kartu startující Karolína Muchová. Se soutěží se rozloučily Marie Bouzková a Kristýna Plíšková.

Na závěr dnešního programu nastoupila ve čtyřhře Lucie Šafářová, která se loučí s kariérou a v Česku hraje naposledy. Její partnerkou je Barbora Štefková. Jejich zápas proti japonsko-ruské dvojici Makoto Ninomijaová, Jana Sizikovová byl za stavu 4:6, 3:3 přerušen pro tmu a bude se dohrávat ve středu.

Šestá nasazená Siniaková v 1. kole J&T Banka Prague Open porazila Slovinku Dalilu Jakupovičovou suverénně 6:0 a 6:2. Strýcová si poradila s předloňskou vítězkou ze Stromovky Němkou Monou Barthelovou 6:4 a 6:2. Muchová zvítězila nad hráčkou z kvalifikace Polkou Igou Šwiatekovou 4:6, 6:1 a 6:4.

Bouzková se do soutěže dostala přes prohru ve finále kvalifikace jako "lucky loser" a s úspěšnou kvalifikantkou Antonií Lottnerovou z Německa prohrála 1:6 a 4:6. Kristýna Plíšková prohrála s Ruskou Natalií Vichljancevovou 3:6 a 4:6 před zraky své úspěšnější sestry dvojčete Karolíny, která měla být jedničkou turnaje, ale odhlásila se kvůli virovému onemocnění a přišla alespoň fandit.

Siniaková, semifinalistka pražského turnaje z roku 2015, získala v duelu s Jakupovičovou úvodních sedm her a postup slavila za hodinu a pět minut. "Jsem moc ráda, že jsem doma vyhrála, a snad bude výher víc. Sezona není úplně růžová, moc se mi nezamlouvá, ale doufám, že přijdou dvě za sebou," řekla Siniaková.

Světové deblové jedničce se letos ve dvouhře příliš nedaří a vyhrála teprve pošesté. Ve druhém kole se v česko-slovenském souboji utká s Janou Čepelovou.

Strýcová oplatila Barthelové prohru z pražského semifinále z roku 2017. "Fanoušci byli jako vždy skvělí," řekla svěřenkyně Davida Kotyzy, která minulý týden hrála semifinále v Istanbulu. Její další soupeřkou bude Jessica Pegulaová z USA.

Muchová měla hrát původně kvalifikaci, ale dostala divokou kartu místo Šafářové, která se rozhodla do dvouhry nenastoupit. Proti sedmnáctileté Šwiatekové se postupně dostávala do tempa a v rozhodující sadě zvládla lépe koncovku. "Byla jsem odvážnější, zahrála pár vítězných úderů, to rozhodlo," řekla Muchová po vítězství nad finalistkou nedávného turnaje v Luganu.

Dvouhra přišla po nasazené jedničce Karolíně Plíškové také o osmičku Markétu Vondroušovou, která se dnes odhlásila kvůli žaludečním problémům.

S turnajem se rozloučila druhá nasazená Anastasija Sevastovová z Lotyšska. Světová třináctka prohrála s Anastasií Potapovovou z Ruska.

Dnes se hrálo netradičně všech 16 zápasů prvního kola, protože v pondělí se kvůli dešti neodehrál ani jeden.

Turnaj žen J&T Banka Prague Open (antuka, dotace 250 tisíc dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Siniaková (6-ČR) - Jakupovičová (Slovin.) 6:0, 6:2, Strýcová (9-ČR) - Barthelová (Něm.) 6:4, 6:2, Muchová (ČR) - Šwiateková (Pol.) 4:6, 6:1, 6:4, Lottnerová (Něm.) - Bouzková (ČR) 6:1, 6:4, Vichljancevová (Rus.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:3, 6:4, Potapovová (Rus.) - Sevastovová (2-Lot.) 2:6, 6:3, 6:2, Wang Čchiang (3-Čína) - Gasparjanová (Rus.) 6:3, 3:6, 6:2, Kuzněcovová (Rus.) - Buzarnescuová (4-Rum.) 6:4, 6:2, Bradyová (USA) - Collinsová (5-USA) 5:7, 6:3, 6:0, Čepelová (SR) - Vögeleová (Švýc.) 6:1, 6:2, Schmiedlová (SR) - Kužmová (7-SR) 6:3, 6:3, Pegulaová (USA) - Petkovicová (Něm.) 6:4, 6:7 (7:9), 6:3, Korpatschová (Něm.) - Kruničová (Srb.) 6:3, 6:2, Minellaová (Luc.) - Paoliniová (It.) 6:3, 6:1, Peraová (USA) - Haasová (Rak.) 6:4, 6:2, Teichmannová (Švýc.) - Alexandrovová (Rus.) 6:3, 6:4. Kvalifikace - 3. kolo: Teichmannová (Švýc.) - Allertová (ČR) 6:4, 6:2, Haasová (Rak.) - Bouzková (ČR) 7:6 (8:6), 6:1. Čtyřhra - 1. kolo: Peschkeová, Melicharová (1-ČR/USA) - Knollová, Kruničová (Švýc./Srb.) 4:6, 6:3, 10:5, Allertová, Smitková (ČR) - Krawczyková, Olmosová (4-USA/Mex.) 6:4, 7:6 (11:9), Aojamaová, Spearsová (2-Jap./USA) - Bouzková, Wacannová (ČR/Niz.) 6:2, 6:1, Haddadová Maiaová, Stefaniová (Braz.) - Voráčová, Listerová (ČR/Švéd.) 6:1, 7:5. Středeční program (začátky v 11:00): Centrální dvorec: Korpatschová (Něm.) - Schmiedlová (SR), Muchová (ČR) - Bradyová (USA), Siniaková (6-ČR) - Čepelová (SR), Strýcová (9-ČR) - Pegulaová (USA), Allertová, Smitková (ČR) - Šafářová, Štefková (ČR)/Ninomijaová, Sizikovová (Jap./Rus.). Dvorec č. 1: Wang Čchiang (3-Čína) - Minellaová (Luc.), Kuzněcovová (Rus.) - Teichmannová (Švýc.), Vichljancevová - Potapovová (obě Rus.), Peschkeová, Melicharová (1-ČR/USA) - Haddadová Maiaová, Stefaniová (Braz.). Dvorec č. 2: Lottnerová (Něm.) - Peraová (USA).