Finále tenisového Fed Cupu ČR - USA, druhý den, 11. listopadu v Praze. Kateřina Siniaková z ČR se raduje poté, co v úvodní dvouhře porazila Sofii Keninovou a zajistila celkové vítězství českého týmu 3:0. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Životní rok zakončila tenistka Kateřina Siniaková na vítězné vlně. Po grandslamových deblových titulech a pozici světové jedničky ve čtyřhře se stala ústřední postavou při jedenáctém triumfu Česka ve Fed Cupu. Za pomoci zaplněné O2 areny získala ve finále proti Američankám dva body.

Dvaadvacetiletá Siniaková se stala po zranění Karolíny Plíškové a nemoci Petry Kvitové českou jedničkou pro finále a roli zvládla. V sobotu porazila 6:3, 7:6 Alison Riskeovou, v neděli se Sofií Keninovou odvrátila dva mečboly a vyhrála 7:5, 5:7, 7:5 za více než tři a tři čtvrtě hodiny. "Je to neuvěřitelný," řekla Siniaková.

Její vysoký hlas byl slyšet dávno, než spolu s týmem přišla na závěrečnou tiskovou konferenci. "Už jdeme!" hlásila a ke svému parádnímu představení pak dodala: "Je to něco speciálního, velmi vzrušující. Teď si to užívám s týmem."

Kariéra Siniakové začíná nabírat na obrátkách. Loni slavila ve dvouhře dva singlové tituly a nyní je 31. v žebříčku. Ve čtyřhře má z letoška dva grandslamové vavříny a spolu s parťačkou Barborou Krejčíkovou jsou světovými jedničkami. "Moc pro mě znamená ukončit takhle sezonu, o tom jsem na začátku jenom snila," řekla.

"Snad to půjde jenom nahoru. Příští rok bude zkouška. Cíle jsou vyšší, konkrétně nic neřeknu, ale doufám, že se to povede," řekla rodačka z Hradce Králové, která odhodlaně tvrdí, že má hru, aby se dostala na vrchol i ve dvouhře.

Proti Keninové nehrála světový tenis, ale v důležitých okamžicích předvedla odvahu a pevné nervy. Dokázala zápas strhnout na svou stranu bojovností.

Nad Keninovou mohla uspět ve dvou setech, ale ve druhém neudržela náskok. Podobný obrat naopak v rozhodující sadě ustála. "Nejtěžší bylo, že jsem cítila, že hraju fakt dobře a už jsem nevěděla, co mám přidat, a najednou se to začalo otáčet. Hrozně moc děkuji, že mi publikum věřilo a že jsem to dohrála," oddechla si.

Za stavu 4:5 čelila dvěma mečbolům. Při obou dokázala udržet míč ve hře a Keninová chybovala. "Bylo mi hrozně. Nejhůř, ale dokud není dohraný poslední míč, hraje se. Bojovala jsem. Pak jsem chytla druhý dech a otočila to," řekla Siniaková.

Zápas trval bez minuty tři a tři čtvrtě hodiny. Více času v kariéře na kurtu při utkání dosud nestrávila. "Hrály jsme nekončící výměny. Už jsem cítila, že to na mě dopadá, a to si myslím, že mám dobrou kondici, ale lidi mi pomohli," řekla tenistka.

Během duelu si často úspěšně brala jestřábí oko. "Bylo tam hodně sporných míčů, někdy u mě, někdy u Američanky. Stejně jsem vyhrála, takže jsem ráda," usmála se Siniaková, která si musela sundat náušnice. "Zamotaly se mi do vlasů."

V rozhovoru v deníku Sport před finále tvrdila, že není celebritou a po Praze může chodit bez pozornosti. Její kučeravé zlatavé vlasy ale po tomto víkendu už budou mít v paměti i fanoušci, kteří ji dosud neznali. "Vyzkoušíme to," usmála se.