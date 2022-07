Tenistky Siniaková a Krejčíková postoupily v Hamburku do čtvrtfinále

Hamburk - Tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková se probojovaly na antukovém turnaji v Hamburku do čtvrtfinále. Šestadvacetiletá Siniaková porazila Brazilku Lauru Pigossiovou dvakrát 6:1, dostala se ve dvouhře mezi osm nejlepších hráček po 11 měsících a v další fázi narazí na Bernardu Peraovou z USA, nebo Joanne Zugerovou ze Švýcarska. Její deblová parťačka Krejčíková zdolala Polku Magdalenu Frechovou 6:3, 6:0 a vyzve buď Argentinku Marii Carleovou, nebo Rusku Anastasii Potapovovou.

Rodačka z Hradce Králové Siniaková, které patří v žebříčku WTA 96. místo, navázala na vítězství nad nasazenou dvojkou Ruskou Darjou Kasatkinovou z úvodního kola. O rok starší Pigossiovou porazila v prvním vzájemném zápase a postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA poprvé v sezoně. Naposledy se do této fáze dostala ve dvouhře vloni v srpnu v Clevelandu.

Siniaková měla proti Pigossiové povedený nástup a díky dvěma brejkům získala po více než půlhodině hry úvodní sadu. Na začátku druhého setu Češka odvrátila za stavu 0:1 čtyři brejkboly, těžké chvíle ale zvládla a šesti hrami za sebou dovedla duel po hodině a jedenácti minutách k vítězství. V utkání neztratila ani jednou servis a zahraje si o první semifinále od loňského června, kdy bojovala o titul v Bad Homburgu.

Šestadvacetiletá nasazená trojka Krejčíková sice ztratila proti o dva roky mladší Frechové úvodní tři gamy, poté ale zápas zcela ovládla. Šesti hrami za sebou nejprve otočila úvodní set a v jistém výkonu pokračovala i v další sadě, v níž nadělila soupeřce "kanára". Brněnská rodačka si po dvanácti vyhraných gamech v řadě zajistila za hodinu a 21 minut postup do další fáze.

Krejčíková se do čtvrtfinále probojovala poprvé od lednového Australian Open. Během jara ji na tři měsíce vyřadilo zranění lokte.

Shrnutí výsledků tenisových turnajů mužů a žen

Turnaj mužů v Gstaadu (antuka, dotace 597.900 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Hanfmann (Něm.) - Garín (6-Chile) 6:3, 6:4, Thiem (Rak.) - Gaston (7-Fr.) 1:6, 6:1, 7:6 (9:7), Munar - Zapata (oba Šp.) 6:3, 3:6, 7:5, Gasquet (Fr.) - Carballés (Šp.) 7:5, 6:4, E. Ymer (Švéd.) - Paire (Fr.) 6:2, 2:0 skreč, Varillas (Peru) - Sonego (It.) 7:6 (7:5), 6:2, Jarry (Chile) - Monteiro (Braz.) 6:7 (9:11), 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), Stricker - Hüsler (oba Švýc.) 6:7 (2:7), 7:6 (7:2), 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Jebavý, O'Mara (ČR/Brit.) - Golubjov, Behar (2-Kaz./Urug.) 6:3, 6:7 (3:7), 10:8.

Tenisový turnaj mužů a žen v Hamburku (antuka):

Muži (dotace 1,911.620 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Alcaraz (1-Šp.) - Kuhn (Něm.) 3:6, 6:1, 7:6 (7:3), Ruusuvuori (Fin.) - Schwartzman (3-Arg.) 7:5, 6:4, Carreňo (4-Šp.) - Nardi (It.) 6:2, 6:1, Karacev (Rus.) - Basilašvili (6-Gruz.) 6:4, 6:0, Griekspoor (Niz.) - Rune (8-Dán.) 7:6 (10:8), 7:5, Čorič (Chorv.) - Djere (Srb.) 1:6, 7:6 (7:4), 6:3, Fognini (It.) - Bedene (Slovin.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), Krajinovič (Srb.) - Báez (Arg.) 6:1, 4:6, 7:6 (8:6), F. Cerúndolo (Arg.) - Altmaier (Něm.) 2:6, 6:4, 6:2, Galán (Kol.) - Coria (Arg.) 7:6 (7:4), 6:4.

Ženy (dotace 203.024 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Kontaveitová (1-Est.) - Baraová (Rum.) 6:3, 7:6 (7:3), Peraová (USA) - Ruseová (9-Rum.) 6:0, 6:4, Zugerová (Švýc.) - Niemeierová (Něm.) 6:4, 0:6, 6:4, Kruničová (Srb.) - Lisická (Něm.) 6:4, 6:2.

2. kolo:

Krejčíková (3-ČR) - Frechová (Pol.) 6:3, 6:0, Siniaková (ČR) - Pigossiová (Braz.) 6:1, 6:1, Petkovicová (8-Něm.) - Doiová (Jap.) 6:4, 6:3.

Tenisový turnaj žen v Palermu (antuka, dotace 251.750 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Putincevová (2-Kaz.) - Fourlisová (Austr.) 6:3, 6:1, Garciaová (5-Fr.) - Paquetová (Fr.) 6:7 (2:7), 6:2, 6:2, Bondárová (7-Maď.) - Burelová (Fr.) 6:4, 6:4, Párrizasová (8-Šp.) - Muhammadová (USA) 4:6, 7:5, 7:5, Cocciarettová - Erraniová (obě It.) 6:1, 6:0, Grabherová (Rak.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:3, 6:3, Bronzettiová (It.) - Wang Si-jü (Čína) 6:3, 6:3, Udvárdyová (Maď.) - Stefaniniová (It.) 6:1, 7:6 (7:4).

Tenisový turnaj ITF žen v Olomouci (antuka, dotace 60.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Knutson (ČR) - Middendorfová (Něm.) 6:3 skreč, Simionová (Rum.) - Marková (ČR) 6:0, 6:2, Klincovová (Švýc.) - Kolodziejová (ČR) 6:2 skreč.