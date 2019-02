Dauhá/Rotterdam - Tenistka Karolína Muchová porazila v Dauhá 6:4, 6:2 bývalou vítězku US Open Samanthu Stosurovou z Austrálie a poprvé v sezoně postoupila do druhého kola. Stále naopak trvá nepříznivá série Kateřiny Siniakové, která v Kataru podlehla 4:6 a 2:6 Elise Mertensové z Belgie. Tomáš Berdych postoupil do druhého kola turnaje v Rotterdamu.

Siniaková ani na pátý pokus v sezoně nepřešla na okruhu WTA ve dvouhře přes první kolo. K nepovedené bilanci jí Mertensová přispěla už podruhé, protože dvaadvacetiletou Češku vyřadila i v lednu na turnaji v Sydney. Česká tenistka čeká Belgičanku i v dalším kole, v němž vyzve turnajovou dvojku a předloňskou šampionku Karolínu Plíškovou.

Úspěšná kvalifikantka Muchová si s bývalou čtvrtou hráčkou světového žebříčku a vítězkou US Open z roku 2011 poradila za hodinu a 21 minut. Česká tenistka měla původně v prvním kole nastoupit proti Caroline Wozniacké z Dánska, předloňskou finalistku ale na poslední chvíli vyřadila ze hry nemoc.

Do hlavní soutěže se díky tomu dostala Stosurová, která původně v posledním kole kvalifikace nestačila na Annu Blinkovovou. Ruská tenistka si poté v prvním kole nečekaně poradila 7:6 a 6:4 se sedmou nasazenou hráčkou Anastasijou Sevastovovou z Lotyšska a její další soupeřkou bude Barbora Strýcová.

Berdych na úvod turnaje v Rotterdamu vydřel výhru nad Simonem

Berdych vstoupil do turnaje v Rotterdamu vydřenou výhrou 7:6 a 6:4 nad Gillesem Simonem z Francie. Dalším soupeřem českého hráče, který ve druhé sadě promarnil vedení 4:0, bude desátý nasazený Denis Shapovalov z Kanady.

Dalším soupeřem českého hráče, který ve druhé sadě promarnil vedení 4:0, bude desátý nasazený Denis Shapovalov z Kanady.

Na divokou kartu hrající Berdych jako první v úvodní sadě ztratil za stavu 4:4 podání, ale Simon toho stejně jako poté za stavu 5:5 nedokázal využít. Do tie-breaku vstoupil lépe český vítěz turnaje z roku 2014, ale dva první setboly neproměnil. Sám pak při skóre 7:8 dal soupeři šanci set ukončit, ale nakonec zkrácenou hru získal pro sebe.

Ve druhé sadě se 59. hráč světového žebříčku ujal vedení 4:0 a zdálo se, že je rozhodnuto. Simon, který se do hlavní soutěže probojoval z kvalifikace, však dokázal vyrovnat, ale další komplikace už Berdych nepřipustil. Okamžitě sebral soupeři servis a vzápětí utkání ukončil. Se Simonem tak už ve čtvrtém utkání za sebou neztratil ani set.

S Shapovalovem, kterému v pořadí ATP patří 25. místo, se český tenista utká potřetí. Zatím má s devatenáctiletým Kanaďanem vyrovnanou bilanci.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Rotterdamu

(tvrdý povrch, dotace 2,098.480 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Berdych (ČR) - Simon (Fr.) 7:6 (10:8), 6:4, Raonic (4-Kan.) - Kohlschreiber (Něm.) 7:6 (10:8), Basilašvili (9-Gruz.) - Čong Hjon (Korea) 4:6, 7:6 (7:1), 6:2, Shapovalov (10-Kan.) - Škugor (Chorv.) 7:5, 6:3, Gulbis (Lot.) - Copil (Rum.) 6:2, 6:4, Verdasco (Šp.) - Ebden (Austr.) 7:5, 6:4.

Turnaj žen v Dauhá

(tvrdý povrch, dotace 916.131 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Muchová (ČR) - Stosurová (Austr.) 6:4, 6:2, Mertensová (Belg.) - Siniaková (ČR) 6:4, 6:2, Bertensová (5-Niz.) - Giorgiová (It.) 0:6, 7:6 (9:7), 6:4, Blinkovová (Rus.) - Sevastovová (7-Lot.) 7:6 (7:5), 6:4, Görgesová (9-Něm.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:2, 6:2, Sie Su-Wej (Tchaj-wan) - Sasnovičová (Běl.) 6:2, 6:0, Suárezová (Šp.) - Džabúrová (Tun.) 6:3, 6:1, Riskeová (USA) - Hercogová (Slovin.) 6:4, 6:3, Curenková (Ukr.) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:3, 6:0, Kontaveitová (Est.) - Lin Ču (Čína) 7:6 (7:3), 6:3, Ostapenková (Lot.) - Buzarnescuová (Rum.) 6:1, 4:6, 6:2.

Turnaj mužů v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 777.385 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Opelka (USA) - Mannarino (5-Fr.) 2:6, 7:6 (7:5), 6:4, Eubanks (USA) - Menéndez (Šp.) 6:4, 7:6 (7:4), García-López (Šp.) - Popyrin (Austr.) 7:6 (8:6), 6:3, Jung (Tchaj-wan) - Ramanathan (Indie) 6:3, 3:6, 6:1, Harrison (USA) - Polansky (Kan.) 6:3, 6:4.

Turnaj mužů v Buenos Aires

(antuka, dotace 673.135 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Mayer (Arg.) - Lajovič (7-Srb.) 6:3, 7:6 (7:3), Cuevas (Urug.) - Arevalo (Salv.) 6:2, 6:1, Carballés (Šp.) - Daniel (Jap.) 6:1, 6:0, Marterer (Něm.) - Bagnis (Arg.) 6:4, 6:2, Garin (Chile) - Auger-Aliassime (Kan.) 3:6, 7:5, 6:3, Bedene (Slovin.) - Andreozzi (Arg.) 1:6, 7.6 (7:5), 6:2, Pella - Cerundolo (oba Arg.) 3:6, 6:4, 6:1, Munar (Šp.) - Delbonis (Arg.) 6:2, 2:6, 6:1.