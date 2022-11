Siniaková si užívá výbornou atmosféru v týmu, postupu přes USA si velmi cení

Glasgow - Tenistka Kateřina Siniaková si užívá herní pohodu a atmosféru v národním týmu. Po postupu ze základní skupiny Poháru Billie Jean Kingové věří, že národní tým může v sobotním semifinále porazit i Švýcarsko. Rodačka z Hradce Králové zapsala v duelu s USA rozhodující druhý bod, když porazila světovou sedmičku Cori Gauffovou 7:6, 6:1. Triumf zaznamenala na den přesně čtyři roky poté, co zdolala ve finále Fed Cupu jinou Američanku Sofii Keninovou a stvrdila poslední titul českého týmu v soutěži.

"Datum si nepamatuju, ale určitě jsem moc ráda, že se mi zápas povedl. Byla jsem nervózní a pořád si opakovala, že jsme to my, které vedou. To mi hodně pomohlo. A když jsem urvala první set, cítila jsem se ještě líp a můj výkon šel nahoru," řekla na tiskové konferenci Siniaková.

Šestadvacetiletá tenistka šla do utkání proti Gauffové za stavu 1:0 na zápasy. Před ní uspěla Markéta Vondroušová, jež porazila Danielle Collinsovou. Siniaková poté zvítězila nad finalistkou letošního Roland Garros za hodinu a 23 minut. "Toho vítězství si vážím. Hrozně ráda reprezentuju. Tenis je individuální sport a ať chceme nebo ne, jedete pořád sám za sebe. Za tyto týmové akce jsem ráda," uvedla Siniaková.

Osmnáctiletou Gauffovou porazila poprvé v kariéře po třech předchozích porážkách. Američanka prohrála pátý zápas ve dvouhře za sebou. Před Pohárem Billie Jean Kingové neuspěla ani na Turnaji mistryň. "Chtěla jsem bojovat o každý balon. Viděla jsem, že není ve své kůži a formě, čehož jsem se snažila využít. Myslím, že se na ní projevil stav 1:0 pro nás. Byla o to víc nervózní. Snažila jsem se využít bodu v zádech i povzbuzování fanoušků. Vše se mi sešlo," podotkla Siniaková.

Češky se musí na turnaji v Glasgow obejít bez její deblové parťačky Barbory Krejčíkové, která se omluvila kvůli zraněnému zápěstí. Tým ale její absence nepoložila. "Atmosféra je super. Každá z nás může porazit kteroukoliv soupeřku. Mám z nás radost. Užíváme si tady každou chvilku," řekla světová jednička v deblu.

Pohoda se promítá i na týmových poradách, na nichž se rozhoduje o nominaci. "Nasloucháme si a každý řekne svůj názor. Každá jsme jiná, ale všechny jsme tady z jednoho důvodu. Parta je vážně dobrá. Podporujeme se, a proto jsme tak dobrý tým," doplnila Siniaková.

Po přesunu z amerického Fort Worth, kde se s Krejčíkovou dostala do finále Turnaje mistryň, necítí žádné limity. "Zpětně mám pocit, že žádný časový posun nebyl. Sešlo se to krásně, kurt mi vyhovuje. Čtvrteční debl byl super a singl s Amerikou taky. Jsem na sebe pyšná," uvedla Siniaková, která se drží i po zdravotní stránce. "Během sezony jsem si zažila nepříjemné chvíle se zraněním, ale teď jsem na tom dobře," ujistila česká tenistka.

Tým kapitána Petra Pály narazí v semifinále na Švýcarsko a týmy si zopakují loňské střetnutí ze základní skupiny v Praze. Soupeřky tehdy zvítězily 2:1 a probojovaly se nakonec až do finále. "Určitě jim budeme chtít loňské vyřazení ve skupině vrátit. Čekám další těžké zápasy, ale necháme na kurtu všechno," řekla na adresu týmu, který se opírá o olympijskou vítězku z Tokia Belindu Bencicovou. "Hodně si teď věří a ať už dají na dvojku kohokoliv, bude to těžký soupeř. Půjdeme však bojovat jako teď a chceme jim vrátit loňský rok. Motivace tam je," dodala Siniaková.