Siniaková si nejvíc váží olympijského zlata a snaží se zlepšit, co se dá

Praha - Olympijské zlato ze čtyřhry je pro Kateřinu Siniakovou vrcholem letošní úspěšné sezony. Rok zakončila jako světová deblová jednička, s Barborou Krejčíkovou vyhrály i grandslamový titul a Turnaj mistryň, ale vše převyšuje úspěch z Tokia.

"Řekla bych, že je lepší být olympijskou vítězkou, protože to je něco, co se tak často nestává," porovnávala pětadvacetiletá Siniaková své letoší vavříny na tiskové konferenci před vyhlášením ankety Sportovec roku. S Krejčíkovou se staly v létě prvními českými zlatými olympijskými medailistkami v tenise. "Byla čest reprezentovat a že se to takhle povedlo a vrátily jsem se se zlatem, tak to je nezapomenutelný zážitek," řekla rodačka z Hradce Králové Siniaková.

Po výtečné sezoně sbírají s parťačkou jedno ocenění za druhým. Jsou nejlepšími deblistkami v anketě WTA Tour, mistryněmi světa mezinárodní federace ITF a vyhrály kategorii nejlepší pár i v české anketě Zlatý kanár. Navíc se dostaly i do nejlepší desítky tuzemských sportovců sezony. "Je to příjemný, připomínka, že se sezona povedla," usmála se Siniaková.

Kdyby mohla vybrat českou sportovní jedničku, ukázala by na Krejčíkovou. "Přála bych to Báře, protože sezona pro ni byla výborná v singlu i v deblu. V tenisu se pohybuju, tak proto, ale letos hodně sportovců předvedlo skvělé výsledků a zasloužilo by si jich to víc."

Od triumfu na Turnaji mistryň v mexické Guadalajaře už uběhl více než měsíc. Siniaková stihla alespoň týdenní dovolenou, kterou strávila na tropických ostrovech Turks a Caicos v karibské oblasti. "Moc jsem si to užila, ale řekla bych, že to bylo krátký," řekla tenistka.

Přípravu před novou sezonou tráví jako obvykle v Česku. Nevyráží za teplem jako třeba Krejčíková nebo Petra Kvitová. "Moc mě neláká někam lítat, když lítám po světě celý rok," vysvětlila Siniaková a dodala, že jí nevadí chladné počasí ani trénink v hale. "Je náročný, celý den strávím trénováním, ale aspoň se vracím domů. To je bonus, že to aspoň vyšlo na tři týdny."

Vedle čtyřhry by se ráda dál zlepšila i ve dvouhře, v níž je aktuálně 49. hráčkou žebříčku WTA. "Snažím se ve hře vylepšit, co se dá," řekla na otázku, na čem pracuje.

K protinožcům poletí druhý svátek vánoční a před Australian Open je ve dvouhře přihlášená na turnaje v Melbourne a v Adelaide. Ve čtyřhře jsou domluvené s Krejčíkovou. "Pokračujeme spolu. Zase chceme získat nějaký ten grandslam, to bude určitě cíl," uvedla Siniaková.

Těší se, co přinese rok 2022. "Ten letošní byl výborný po sportovní i osobní stránce," řekla Siniaková a doplnila: "Jsem připravená, že budu opět hodně cestovat a chtěla bych, abych se viděla hodně s rodinou, aby pravidla s covidem trošku ustoupila a rok byl co nejlepší."