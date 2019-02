Dubaj/New York - Česká tenistka Kateřina Siniaková si na turnaji v Dubaji připsala první vítězství v hlavní soutěži na okruhu WTA v sezoně. Chorvatku Petru Martičovou v úvodním kole zdolala 6:4, 6:3 a její další soupeřkou bude Petra Kvitová, která má jako druhá nasazená hráčka na úvod volný los.

Hned v 1. kole se naopak se soutěží rozloučila Barbora Strýcová. Dvaatřicetiletá tenistka prohrála s bývalou světovou šestkou Carlou Suárezovou hladce 1:6, 3:6 a nenaváže na čtvrtfinálovou účast z předchozího turnaje v Dauhá. Španělce podlehla v desátém vzájemném zápase podeváté.

Dvaadvacetiletá světová jednička ve čtyřhře Siniaková letos prohrála v 1. kole na pěti turnajích WTA. Výhry slavila jen ve dvou kvalifikačních kolech v Sydney a jedno vítězství přidala ve fedcupovém duelu s Rumunskem.

Černou sérii dnes prolomila proti Martičové, přestože do zápasu vstoupila ztrátou podání a musela výsledek otáčet. Od stavu 2:4 ale získala pět gamů v řadě a zdálo se, že už má duel pod kontrolou. V druhé sadě se ujala vedení 4:1 a při dalším podání soupeřky měla pět brejkbolů, žádný ale nevyužila. Následně se nechala rozhodit verdiktem sudího a přišla o podání, soupeřce ale návrat do zápasu nedovolila a v deváté hře duel při prvním mečbolu ukončila.

Američan Opelka získal v New Yorku první titul

Americký tenista Reilly Opelka získal na turnaji v New Yorku premiérový titul. Ve finále zdolal Braydena Schnura, jehož úspěšné tažení z kvalifikace skončilo až těsně pod vrcholem. Opelka po více než dvou hodinách proměnil šestý mečbol a Kanaďana porazil 6:1, 6:7, 7:6.

"Tohle je něco, na co jsem nejvíc pyšný," řekl jednadvacetiletý Opelka. "Byl jsem silný psychicky, vzhledem k tomu, že jsem tento týden prohrál tolik prvních setů, a první podání mi hodně pomáhalo," dodal Američan, který v New Yorku nastřílel soupeřům celkem 156 es. Ve finále si jich připsal 43 stejně jako v semifinále proti prvnímu nasazenému krajanovi Johnu Isnerovi.

Třiadvacetiletý Schnur mohl být i přes porážku s vystoupením na turnaji více než spokojený. Do kvalifikace se dostal jako náhradník a šanci využil na maximum. "Je to splněný sen. Tento týden mi ukázal, že na tyhle velké turnaje patřím a můžu hrát se špičkovými hráči," pochvaloval si Kanaďan, jenž až do tohoto týdne nevyhrál v hlavní soutěži turnaje ATP ani jeden zápas.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen v Dubaji

(tvrdý povrch, dotace 2,828.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Siniaková (ČR) - Martičová (Chorv.) 6:4, 6:3, Suárezová (Šp.) - Strýcová (ČR) 6:1, 6:3, Riskeová (USA) - Görgesová (13-Něm.) 6:4, 7:5, Čang Šuaj (Čína) - Kontaveitová (15-Est.) 7:6 (7:3), 6:3, Džabúrová (Tun.) - Vekičová (Chorv.) 6:4, 7:6 (11:9), Keninová (USA) - Buzarnescuová (Rum.) 6:3, 6:0, Jakupovičová (Slovin.) - Dijasová (Kaz.) 1:6, 6:1, 6:2, Bradyová (USA) - Ostapenková (Lot.) 6:4, 6:0.

Turnaj mužů v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 777.385 dolarů):

Dvouhra - finále:

Opelka (USA) - Schnur (Kan.) 6:1, 6:7 (7:9), 7:6 (9:7).