Siniaková s Krejčíkovou vyhrály čtyřhru na antuce v Madridu

Madrid/Praha - Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vyhrály čtyřhru na antuce v Madridu. Turnajové dvojky ve finále porazily třetí nasazené Kanaďanku Gabrielu Dabrowskou a Demi Schuursovou z Nizozemska ve dvou setech 6:4 a 6:3.

Společně se Siniaková a Krejčíková dočkaly sedmého deblového triumfu v kariéře a druhého v sezoně. Letošní finalistky Australian Open slavily právě v Melbourne vítězství v přípravném turnaji na úvodní grandslam sezony v akci nazvané Gippsland Trophy.

"Byly to dva těžké týdny, protože jsem po kvalifikaci musela čekat na čtyřhru, ale s Bárou nám to klape," řekla Siniaková v rozhovoru na kurtu. "Díky za atmosféru, je fajn hrát zase před publikem. Je parádní, že to skončilo trofejí. Jsem šťastná," doplnila Krejčíková.

V semifinále v Madridu oslavily Siniaková s Krejčíkovou společnou stou výhru na okruhu WTA a ve finále načaly druhou stovku. Sice hůře začaly a prohrávaly 0:2, ale stav 1:3 otočily na 5:3. I ve druhém setu přišly jako první o servis a znovu vývoj obrátily.

Dámská čtyřhra na antuce v Madridu má podruhé za sebou ve vítězném páru českou vlajku. Předloni zde uspěla nyní už bývalá hráčka Barbora Strýcová se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.

Vrbenský si finále štvanického challengeru opět nezahraje

Stejně jako loni skončil Michael Vrbenský na antukovém challengeru I.ČLTK Prague Open na Štvanici v semifinále. Nad síly posledního českého tenisty byl Němec Oscar Otte, který zvítězil dvakrát 6:3.

Jednadvacetiletý Vrbenský, 318. hráč světového žebříčku a držitel divoké karty, bojoval o své dosud největší finále s Ottem (161. v pořadí ATP) hodinu a 27 minut. První sadu ztratil poté, co ve druhém gamu neudržel servis. Ve druhé sadě přišel Vrbenský o podání třikrát, zatímco německý soupeř odvrátil z pěti brejkbolů čtyři.

"Dnes bylo k postupu hodně daleko, nehrál jsem úplně svůj optimální tenis, co jsme si s trenérem řekli, bylo to takové zabržděné. Oscar si to dnes pohlídal," řekl Vrbenský, jenž loni vzdoroval v Praze v semifinále trojnásobnému grandslamovému vítězi Stanu Wawrinkovi ze Švýcarska ve třísetové bitvě.

"Otte má nepříjemný servis s nízkým nadhozem, špatně se to čte, má dobrou zatáčku ven, ale že by to bylo nějaké extra podání, to zase ne. Spíš jsem si to já špatně hlídal a dostával se zbytečně moc pod tlak," dodal český tenista.

Otte si v neděli na Štvanici zahraje o třetí titul z challengeru proti Tallonu Griekspoorovi z Nizozemska, jenž porazil nasazenou jedničku Slováka Norberta Gombose 7:6, 6:3.

