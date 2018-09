New York - Tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková přišly o možnost slavit grandslamový hattrick. Turnajové jedničky US Open prohrály v New Yorku v semifinále s australsko-americkým párem Ashleigh Bartyová a Coco Vandewegheová. Třináctým nasazeným podlehly 4:6 a 6:7.

Dvaadvacetileté české tenistky letos triumfovaly na Roland Garros a ve Wimbledonu. Na US Open je tak dělily dvě výhry od třetího grandslamového titulu v řadě, čímž by zopakovaly svůj juniorský deblový úspěch z roku 2013.

Tři grandslamové deblové tituly v sezoně naposledy získaly americké sestry Serena a Venus Williamsovy v roce 2009. Vyhrát v Paříži, Londýně i v New Yorku jako poslední dokázaly v roce 1998 Jana Novotná se Švýcarkou Martinou Hingisovou.

"Jsme spíš zklamané než pyšné. Chtěly jsme vyhrát V obou setech jsme byly blízko a uteklo nám to o pár míčků. Nedá se nic dělat, snad to vyjde příští rok," řekla Krejčíková. "Na začátku sezony jsme o tom ani nepřemýšlely, jen jsme hrály jako tým. Najednou máme dva grandslamy, což je super," řekla Siniaková.

Utkání se na dvorci Louise Armstronga hrálo kvůli dešti pod zataženou střechou a Češky se těžko vyrovnávaly s výborným servisem soupeřek. V utkání měly jen dva brejkboly, ale Vandewegheovou ve druhé sadě o podání nepřipravily.

V prvním setu přišla o servis Krejčíková za stavu 4:5 poté, co při třetím setbolu zkazila bekhend. Ve druhém Češky odvrátily první mečbol v desáté hře a v tie-breaku další dva. Ten druhý se štěstím Siniaková, která trefila smeč rámem, ale míč přistál na zadní lajně. Při čtvrtém mečbolu už na volej Bartyové nestačila reagovat.

"Bylo tam plno nádherných výměn. Víc se ale nepodařilo, ony si to uhrály. Vždy nám chyběly dva míče," povzdechla si Krejčíková. "Obě servírují dobře i hrají výborně na síti. Byly jsme pod tlakem, ale snažily se dělat maximum," dodala Siniaková.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Ósakaová (20-Jap.) - Keysová (14-USA) 6:2, 6:4, S. Williamsová (17-USA) - Sevastovová (19-Lot.) 6:3, 6:0.

Čtyřhra - semifinále:

Bartyová, Vandewegheová (13-Austr./USA) - Krejčíková, Siniaková (1-ČR) 6:4, 7:6 (8:6), Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Stosurová, Čang Šuaj (Austr./Čína) 6:4, 7:6 (7:4).