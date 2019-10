Šen-čen (Čína) - Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou prohrály přímý souboj o postup do semifinále čtyřhry na Turnaji mistryň v Šen-čenu. Loni české tenistky při společné premiéře na závěrečné akci sezony došly v Singapuru až do finále, dnes podlehly australsko-čínské dvojici Samantha Stosurová, Čang Šuaj 3:6, 6:7 a skončily ve skupině třetí. O postup do semifinále bude dnes ve dvouhře usilovat Petra Kvitová.

Česká tenistka zatím v čínském Šen-čenu prohrála ve třech setech oba své zápasy v Červené skupině, přesto je před duelem se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou ve hře. Jistotu jí dá výhra ve dvou setech. Utkání začne nejdříve v 11:30 SEČ.

Světová šestka Kvitová podlehla Naomi Ósakaové i Švýcarce Belindě Bencicové. S australskou vítězkou Roland Garros Bartyovou má pozitivní bilanci 4:2, ale poslední dvě vzájemná utkání letos prohrála. Pokud by dnes Kvitová zvítězila ve třech setech, musela by čekat na výsledek závěrečného duelu Červené skupiny mezi Bencicovou a náhradnicí Kiki Bertensovou z Nizozemska.

Pokud by vyhrála Bencicová, nebo by Bertensová zvítězila 2:0 na sety, postoupila by Češka. Pokud by Bertensová vyhrála ve třech setech, rozhodovalo by vyšší procento vyhraných gamů mezi Kvitovou, Bartyovou a Bencicovou.

Siniaková s Krejčíkovou do semifinále Turnaje mistryň neprošly

V minulé sezoně Siniaková s Krejčíkovou vyhrály grandslamy Roland Garros i Wimbledon a byly světovými jedničkami. Letos tak oslnivý rok neprožily, ale navzdory zranění Krejčíkové z US Open se na Turnaj mistryň kvalifikovaly. Deblové vítězky turnajů v Torontu a Linci dnes měly šanci zápas prodloužit do super-tiebreaku, jenže zahodily sedm setbolů.

Stosurová s Čang Šuaj získaly díky třem brejkům první set, ale ve druhém Češky vedly už 5:1. Náskok však ztratily a nedoplnily ve Fialové skupině už jisté postupující Barboru Strýcovou s tchaj-wanskou spoluhráčkou Sie Šu-wej.

Zverev si zajistil Turnaj mistrů a může obhajovat titul

Alexander Zverev je sedmým účastníkem Turnaje mistrů a může v Londýně na prestižní závěrečné akci sezony obhajovat titul. Německý tenista získal jistotu ve středu krátce před půlnocí poté, co Ital Matteo Berrettini překvapivě vypadl ve druhém kole.

Zverev se v O2 areně od 10. listopadu ocitne ve společnosti Španěla Rafaela Nadala, Srba Novaka Djokoviče, Švýcara Roger Federera, Daniila Medveděva z Ruska, Rakušana Dominica Thiema a řeckého debutanta Stefanose Tsitsipase.

Dvaadvacetiletý Němec si zahraje Turnaj mistrů potřetí za sebou a pokusí se navázat na loňský senzační úspěch. "Samozřejmě jsem rád, že jsem se znovu kvalifikoval. Loňský titul byl vrcholem mé dosavadní kariéry, na O2 arenu mám skvělé vzpomínky," řekl Zverev. Jistotu získal po porážce Berrettiniho s domácím Jo-Wilfriedem Tsongou.

O posledním osmém účastníkovi se rozhodne v těchto dnech na Masters v Paříži. Berrettini bude čekat, jak si povedou jeho dva konkurenti. Francouz Gaël Monfils si Turnaj mistrů zajistí, pokud v Paříži dojde do finále, Švýcar Stan Wawrinka by musel turnaj vyhrát.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mistryň v Šen-čenu v Číně

(tvrdý povrch, dotace 14 milionů dolarů):

Čtyřhra - Fialová skupina:

Stosurová, Čang Šuaj (7-Austr./Čína) - Krejčíková, Siniaková (6-ČR) 6:3, 7:6 (9:7).

Tabulka:

1. Strýcová, Sie Šu-wej 2 2 0 4:2 2 2. Stosurová, Čang Šuaj 3 2 1 5:3 2 3. Krejčíková, Siniaková 3 1 2 3:4 1 4. Dabrowská, Sü I-fan 2 0 2 1:4 0