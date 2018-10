Singapur - Nečekané, ale o to krásnější bylo pro tenistky Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou zjištění, že jsou světovými jedničkami ve čtyřhře. Ani jedna z nich nečekala, že v neděli poprvé usednou na deblový tenisový trůn, který budou nyní hájit na Turnaji mistryň. Dnešní los určil, že všechny české deblistky jsou ve stejné části pavouka.

Krejčíková se dozvěděla o posunu na první místo žebříčku WTA ve čtyřhře až v Singapuru. "Úplně náhodou. Napsali mi to známí z Česka. Netušila jsem, že body padají dopředu," řekla Krejčíková. Hned to také napsala Siniakové, která pobývala ještě v Evropě. "A já se to dozvěděla z její zprávy. Bylo to velké překvapení. Bylo super, že jsem s tím nepočítala a přišlo to nečekaně. Je to pěkný," řekla Siniaková.

Na nejvyšší post v žebříčku je katapultovaly především triumfy na grandslamech Roland Garros a Wimbledonu. Hrály ale i semifinále US Open a finále velké akce v Miami. Díky tomu získaly také ocenění WTA pro nejlepší deblový pár roku.

"Je to obrovská radost. O postu jedničky sníte od začátku kariéry a teď se to stalo. Moc si toho vážím. Tenhle rok byl neuvěřitelný a super, ale ještě není konec," řekla Siniaková. Touží totiž zakončit sezonu úspěšně na Turnaji mistryň.

Jsou čtrnáctou dvojicí, která vládne pořadí čtyřhry společně. U dvaadvacetiletých Krejčíkové a Siniakové to ale nepřekvapuje. Společně se jim nadmíru dařilo už v juniorkách. "Jsem moc ráda, že se o to dělíme. Hrajeme spolu dlouho, ale netušily jsme, že taková pozice a taková... pocta, že to přišlo. Je moc hezký vědět, že jsme v něčem první," řekla Krejčíková, kterou v minulosti trénovala Jana Novotná.

Jedničkami se staly krátce před Turnajem mistryň, ale jako závazek pro vrchol sezony pozici nejvýše nasazených hráček neberou. "Když předvedeme, co umíme, tak se nám bude dařit a můžeme i vyhrát," uvedla Siniaková a Krejčíková dodala: "Je hezké, že se to stalo ještě před turnajem. Ale i kdybychom byly dvojky jako minulý týden, tak bychom šly do turnaje se stejným nasazením a chutí se dostat co nejdál."

Zatímco Krejčíková je v dějišti už od minulého týdne, Siniaková přiletěla v pondělí večer. "Jsem tady, úplně v klidu. Možná mi to trošku trvalo, možná jsem asi přijela poslední, ale všechno je v pořádku," uklidňovala s úsměvem Siniaková.

Dnes dopoledne už stihly první společný deblový trénink po delší době. Naposledy totiž tvořily pár v New Yorku ve Flushing Meadows. Nepotřebují prý ale ani deset minut, aby o sobě na kurtu znovu věděly. "Stačí i tři. Nebylo znát...," začala Krejčíková větu, ale Siniaková jí skočila do řeči: "Chtěla jsem říct, že nepotřebujeme žádný minuty."

České deblistky jsou na Masters ve stejné polovině pavouka

Všechny české deblistky na tenisovém Turnaji mistryň jsou ve stejné části pavouka. Dnešní los v Singapuru rozhodl, že světové jedničky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou se v 1. kole utkají s česko-americkým párem Květa Peschkeová, Nicole Melicharová. Vítězky mohou v semifinále narazit na Andreu Sestini Hlaváčkovou a Barboru Strýcovou, které mají za soupeřky Španělku Maríi Martínezovou a Slovinku Andreju Klepačovou.

Letošní vítězky Roland Garros a Wimbledonu Krejčíková se Siniakovou jsou na Turnaji mistryň poprvé, zatímco Peschkeová už poosmé a třikrát si zahrála finále, ale titul jí chybí. "Tak se musíme polepšit!" podotkla s úsměvem Američanka s českými kořeny Melicharová, která je pátou parťačkou Peschkeové na Masters.

"Jsme tu proto, abychom se snažily co nejlépe. O to jde. A vychutnaly si poslední turnaj nejlepších hráček," řekla třiačtyřicetiletá Peschkeová, která poprvé hrála Turnaj mistryň roce 2006 v Madridu. Litovala, že deblistky podobně jako singlistky nehrají ve skupinách, ale klasicky vyřazovacím způsobem. "Musíte být ready od úplně první minuty. Nemůžete si dovolit nějaký hickup," řekla Peschkeová.

Na turnajích se střetly jen jednou. Ve finále Wimbledonu Krejčíková a Siniaková uštědřily Peschkeové a Melicharové v rozhodujícím setu "kanára".

Sestini Hlaváčková loni Turnaj mistryň ovládla v páru s Maďarkou Tímeou Babosovou. "Nepřijde mi, že obhajuji. Jsme nový tým, beru to jako nový turnaj. Jsem ráda, že mám tu zkušenost za sebou a nezapomenu na to, ale tohle je nová kapitola," řekla Sestini Hlaváčková.

Vítězky získají deblovou Trofej Martiny Navrátilové, jedenáctinásobné vítězky čtyřhry na Turnaji mistryň, která byla nadšená, že mezi osmi páry je tolik českých hráček. "V Česku je něco ve vzduchu, že tady máme tři páry," smála se Navrátilová při losu. "Učí se tam údery na dvouhru i čtyřhru a tohle je výsledek," doplnila.

Soutěž ve čtyřhře začne ve čtvrtek, finále je na programu v neděli.

Los čtyřhry:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Peschkeová, Melicharová (7-ČR/USA.), Hlaváčková, Strýcová (3-ČR) - Klepačová, Martínezová (8-Slovin./Šp.), Mertensová, Schuursová (4-Belg./Niz.) - Bartyová, Vandewegheová (6-Austr./USA), Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Dabrowská, Sü I-fan (5-Kan./Čína).