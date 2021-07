Siniaková rychle zvládla dohrávku se Smitkovou a je ve čtvrtfinále

Praha - Kateřina Siniaková postoupila na tenisovém turnaji Prague Open do čtvrtfinále. Pátá nasazená hráčka vyřadila ve druhém kole krajanku Terezu Smitkovou, v dohrávce přerušeného středečního zápasu rychle získala potřebný game a zvítězila 2:6, 7:6, 6:3.

Siniaková a Smitková, které ve světovém žebříčku dělí více než 400 míst, spolu na okruhu WTA i potřetí sehrály třísetový zápas. Dál prošla favorizovaná olympionička Siniaková, i když se jí vůbec nepovedla úvodní sada a ve druhé pak musela dokonce za stavu 5:6 při svém podání odvracet mečbol.

"Nebyl to z mé strany nejlepší tenis, v prvním setu bylo těch chyb moc. Ale snažila jsem se pořád hrát a bojovat a nakonec se to vyplatilo," oddechla si v televizním rozhovoru Siniaková, která ve čtvrtfinále může narazit na svoji deblovou partnerku Barboru Krejčíkovou. "To se budu muset hodně zlepšit," konstatovala.

Ve více než dvouhodinovém utkání pomohla Siniaková soupeřce 13 dvojchybami. "Ten mečbol mě mrzí, ale je vidět, že pořád s těmi lepšími můžu hrát a mám šanci," řekla poražená Smitková, někdejší osmifinalistka Wimbledonu.

Ve středu stihla před večerním zhoršením počasí postoupit do čtvrtfinále osmá nasazená Tereza Martincová, v dalším kole na tvrdém povrchu ve Stromovce narazí na Slovenku Viktórii Kužmovou. Od 17:00 zakončí program druhého kola Krejčíková, vítězka Roland Garros nastoupí proti Belgičance Ysaline Bonaventureové.

Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open

(tvrdý povrch, dotace 236.238 dolarů)

Dvouhra - 2. kolo:

Siniaková (5-ČR) - Smitková (ČR) 2:6, 7:6 (7:3), 6:3, Minnenová (9-Belg.) - Gasanovová (Rus.) 6:3, 7:6 (7:3).