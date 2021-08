Siniaková přiletěla jen na pár hodin, ale těšila se na večeři s rodiči

Praha - Pouze na pár hodin přiletěla z Tokia zpátky do Česka olympijská vítězka Kateřina Siniaková. Pětadvacetiletá tenistka, která dobyla zlato ve čtyřhře spolu s Barborou Krejčíkovou, zamíří hned ráno za svými povinnostmi na turnaj do Montrealu. I za krátký návrat byla šťastná, neboť ho využije, aby se o vítěznou radost podělila se svými blízkými.

"Jsem určitě moc ráda, že jsem se vrátila alespoň na těch pár hodin, mohu se tu objevit a zlato ukázat tady v Čechách, protože všechno to cestování a turnaje dávají dohromady hodně nabitý program. Pro mě je nesmírná čest a jsem hrozně ráda, že se nám to s Bárou povedlo. Těším se, že uvidím blízké alespoň dnes večer. Zítra už mě čeká další cesta a celá ta americká šňůra," řekla po příletu ještě v prostorách ruzyňského letiště Siniaková.

I těch málo hodin v Česku bez zbytku využije. "Úplně naplánované to nemám, ale jsem hrozně ráda, že rodiče za mnou přijedou do Prahy a budeme mít společnou večeři," těšila se. "Budu také určitě muset vybalit a zase zabalit věci, protože i to byl jeden oříšek, proč jsem vůbec do Čech letěla. Jsem ale vážně ráda, že budu moct blízkým ukázat tu medaili a užijeme si ten společný večer, i když zítra ráno budu zase zpátky tady na letišti," podotkla Siniaková.

Nebýt restrikcí, právě své nejbližší by chtěla mít v hledišti během velkého triumfu. "Chtěla bych tam mít určitě mou rodinu, aby u toho byli, protože mi hrozně moc obětovali na začátku kariéry, fandí mi a vždy mě podporují, neustále jsou na mé straně, i když se mi třeba nedaří. Byli alespoň u obrazovky. A já si o to víc vážím toho, že se dneska potkáme."

Mrzelo ji jen, že cestu absolvovala s ohledem na odlišný další program obou tenistek sama bez Krejčíkové. "Stává se nám bohužel často, že letíme každá zvlášť, ale holt to tak je, i když je smutné, když tady není se mnou a setkání s médii podstoupíme každá zvlášť. I tak to byl společný týden a společná výhry a já si toho hrozně moc vážím," zdůraznila Siniaková.

"Cesta jinak proběhla hladce a rychle, v letadle jsem spala a jsem ráda, že to mám za sebou. Cítím se moc dobře, ale další dlouhá cesta mě ještě čeká," dodala Siniaková.

O možnosti zrušit účast v Montrealu nepřemýšlela. "Nezvažovala jsem to. Počítala jsem, že to bude takhle narychlo. Jsem jedině ráda, že takové problémy mám, protože když je mám, tak to znamená, že jsme byly úspěšné, povedlo se nám to a tu zlatou medaili máme. Ten tenisový život holt takový je. Navíc tím, že jsem teď hrála jen čtyřhru, jedu do Montrealu na singla," připomněla Siniaková.

Královéhradecká rodačka se také přiznala, že jí dochází jen velmi pomalu, jak velkého úspěchu dosáhla. "Hodně jsme se o tom s Bárou bavily, že nám to dojde nejspíš až ve chvíli, kdy celá ta naše sezona skončí, protože to máme vážně hodně nabité. Člověk pořád jede a koncentruje se hned na další turnaj. Na oslavy je strašně málo času," připustila Siniaková.

"Ale byla jsem ráda, že jsem mohla zůstat včera ve vesnici. Bylo moc příjemné, jak ostatní sportovci gratulovali a strávili ten večer s námi. Každopádně je to hodně příjemný pocit," pochvalovala si.

Ví však, že zlato pod pěti kruhy nezaručuje vůbec nic do dalších vystoupení na kurtech. "Nemyslím, že by mě to nějak změnilo. Musím se znovu soustředit na každý turnaj a makat, protože všude to bude zase od začátku. Tady ta zkušenost a tento týden bude pro mě ale určitě nezapomenutelný a budu na to neustále vzpomínat. Zvládly jsme to i jako obrovské favoritky, prošly jsme si složitým týdnem, ale přesto jsme to dokázaly. Doufám, že mi to pomůže do dalších zápasů a ta důvěra v sebe samu tam bude," přála si Siniaková.

V případě obou hráček vítězného páru bude nyní dostávat přednost singl. "Už to tak trochu máme, že ve čtyřhře jsou pro nás nejdůležitější především grandslamy a kategorie těch větších turnajů. To je pro nás nejdůležitější. Ty vyloženě malé turnaje už ani nehrajeme a jsme tak i domluvené, že prioritou je nyní singl. Myslím, že tak to i zůstane. Jsme každopádně v pohodě a bez problému se dokážeme dohodnout podle situace, jestli někde budeme hrát, nebo ne," řekla Siniaková.

Motivace do čtyřhry však v sehraném duu přetrvává velmi silná. "Ty zážitky jsou nezapomenutelné a určitě budeme chtít další výhry na grandslamech. Už jsme se bavily o tom, jak by bylo cenné, kdyby se nám podařilo kvalifikovat se znovu za ty tři roky a obhajovat tuhle medaili. Motivace tam stále je - a bude - obrovská," uvedla vítězka Wimbledonu 2018 a dvojnásobná šampionka French Open (2018 a letos).

Pro medaile plánovala najít příhodné místo. "Medaile se v tenisu zrovna moc často nevidí, ale na olympiádě to tak je, že je ti nejlepší dostávají. Je to moc cenná medaile a určitě ji zařadím mezi ty své velké trofeje, mezi grandslamy, které jsou vidět na poličce. Vymyslím to tak, aby se tam hezky vyjímala i tahle medaile," ujistila s úsměvem Siniaková.