Siniaková porazila v Římě Kerberovou

Řím - Tenistky Kateřina Siniaková a Markéta Vondroušová postoupily na antukovém turnaji v Římě do druhého kola. Siniaková porazila 6:3, 6:1 bývalou světovou jedničku Angelique Kerberovou z Německa a uspěla po sérii pěti porážek na WTA Tour. Vondroušová zdolala po boji 6:1, 4:6, 6:4 Japonku Misaki Doiovou.

Čtyřiadvacetiletá Siniaková zdolala o osm let starší Kerberovou poprvé v kariéře na čtvrtý pokus. Za 70 minut si česká fedcupová reprezentantka připsala první vítězství na WTA Tour od únorového turnaje v Dubaji. Po restartu sezony po koronavirové pauze prohrála Siniaková v prvním kole v Praze, v New Yorku i následně na US Open.

Přechod na antuku ale 61. hráčce světa vyšel lépe než její favorizované soupeřce, jež hrála ve Flushing Meadows osmifinále. Dvaadvacátá tenistka žebříčku Kerberová zakončila zápas bekhendem do sítě při čtvrtém mečbolu Siniakové.

K jednoznačné dvousetové výhře měla našlápnuto také Vondroušová. Nad Doiovou turnajová dvanáctka vedla 6:1 a 4:1, pak se ale japonská kvalifikantka nadechla k velkému obratu. Vyhrála následujících pět gamů a vynutila si třetí set.

V něm si hráčky několikrát vzaly podání, ale žádná neodskočila na větší rozdíl. Až v desáté hře favorizovaná Vondroušová na soupeřku zatlačila a čistou hrou při servisu Doiové zápas ukončila. V druhém kole devatenáctou tenistku žebříčku čeká další hráčka z kvalifikace Arantxa Rusová z Nizozemska.

Siniaková s Vondroušovou tak napodobily krajanky Barboru Strýcovou a Marii Bouzkovou, které na Foru Italicu uspěly v pondělí. Strýcová se v druhém kole střetne s obhájkyní titulu Karolínou Plíškovou, jež měla na úvod volno.

Turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Muži (dotace 3,854.000 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Rubljov (9-Rus.) - Bagnis (Arg.) 6:4, 6:4, Millman (Austr.) - J. Sousa (Portug.) 7:5, 7:6 (7:2), Coria (Arg.) - Struff (Něm.) 6:1, 7:6 (7:5), Travaglia (It.) - Fritz (USA) 6:4, 7:6 (7:4).

Ženy (dotace 1,692.169 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Siniaková (ČR) - Kerberová (15-Něm.) 6:3, 6:1, Vondroušová (12-ČR) - Doiová (Jap.) 6:1, 4:6, 6:4, Rusová (Niz.) - Šwiateková (Pol.) 7:6 (7:5), 6:3.