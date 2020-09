Siniaková porazila v Římě Kerberovou

Řím - Tenistka Kateřina Siniaková vstoupila do antukového turnaje v Římě výhrou 6:3, 6:1 nad bývalou světovou jedničkou Němku Angelique Kerberovou a uspěla po sérii pěti porážek na WTA Tour.

Čtyřiadvacetiletá Siniaková zdolala o osm let starší Kerberovou poprvé v kariéře na čtvrtý pokus. Za 70 minut si česká fedcupová reprezentantka připsala první vítězství na WTA Tour od únorového turnaje v Dubaji. Po restartu sezony po koronavirové pauze prohrála Siniaková v prvním kole v Praze, v New Yorku i následně na US Open.

Přechod na antuku ale 61. hráčce světa vyšel lépe než její favorizované soupeřce, jež hrála ve Flushing Meadows osmifinále. Dvaadvacátá tenistka žebříčku Kerberová zakončila zápas bekhendem do sítě při čtvrtém mečbolu Siniakové.

