Siniaková odvrátila dva mečboly a v Bronxu je v semifinále

New York - Tenistka Kateřina Siniaková otočila na turnaji v New Yorku téměř ztracený zápas s domácí Američankou Bernardou Peraovou a po výhře 4:6, 7:6, 6:3 postoupila do semifinále. Pátá nasazená Češka odvrátila v tie-breaku druhého setu dva mečboly a v generálce na US Open bude usilovat o první finále v sezoně.

V úvodu přitom nic nenaznačovalo, že ze zápasu bude pro Siniakovou drama. Peraové vzala servis hned v prvním gamu a postupně se propracovala až k vedení 4:2 a 40:15. Přemožitelce Barbory Strýcové z 2. kola se však podařilo vyrovnat a čtyřmi vyhranými gamy za sebou, z toho posledními dvěma čistou hrou, první set získala.

V druhé sadě byla třiadvacetiletá Siniaková blízko porážky, poté co v tie-breaku prohrávala 4:6. Peraové ale česká tenistka oplatila obrat z první sady a čtyřmi body za sebou zkrácenou hru získala 8:6. Psychickou výhodu si následně královehradecká rodačka přenesla do třetí sady, kterou vyhrála 6:3 a zahraje si letošní druhé semifinále po antukovém turnaji v Norimberku.

O první finále od loňského ledna, kdy bojovala o titul v Šen-čenu, se může Siniaková střetnout s krajankou Karolínou Muchovou. Wimbledonská čtvrtfinalistka hraje ve čtvrtfinále s Polkou Magdou Linetteovou.

Veselý a Rosol jsou jednu výhru od hlavní soutěže US Open

Jiří Veselý a Lukáš Rosol mají na dosah start v hlavní soutěži US Open. Oba daviscupoví reprezentanti dnes v New Yorku zvládli i druhé zápasy v kvalifikaci a postoupili do posledního kola.

Stočtyřicátý hráč světa Veselý porazil ve 2. kole po dvou a tři čtvrtě hodinách 6:4, 5:7, 7:5 žebříčkově lépe postaveného Jasona Junga z Tchaj-wanu. Posledním soupeřem českého tenisty, jenž se loni ze závěrečného grandslamu sezony odhlásil kvůli zranění třísla, bude italský veterán Paolo Lorenzi.

Dokonce už od roku 2016 čeká na start v hlavní soutěži US Open Rosol, jenž do závěrečného kola postoupil po výhře 6:1, 7:5 nad Italem Salvatorem Carusem. Kvalifikaci zakončí utkáním s Bělorusem Jegorem Gerasimovem.

V třetím kole jsou už také Tereza Martincová a Denisa Allertová.

Turnaj žen v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Siniaková (5-ČR) - Peraová (USA) 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.

Kvalifikace na grandslamový turnaj US Open:

Muži - 2. kolo:

Rosol (ČR) - Caruso (6-It.) 6:1, 7:5, Veselý (ČR) - Jung (23-Tchaj-wan) 6:4, 5:7, 7:5.