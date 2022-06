Siniaková nestačila na Chwaliňskou a vypadla ve Wimbledonu v 1. kole

Londýn - Tenistka Kateřina Siniaková skončila ve Wimbledonu hned v prvním kole. Šestadvacetiletá rodačka z Hradce Králové prohrála na trávě v All England Clubu s Polkou Majou Chwaliňskou 0:6 a 5:7. Zápas přerušil na začátku druhého setu déšť, ani poté ale česká hráčka duel proti grandslamové debutantce neotočila.

Devětasedmdesátá tenistka světa Siniaková prohrála na trávě ve dvouhře i třetí letošní zápas. Přestože před necelými dvěma týdny slavila s Australankou Storm Sandersovou triumf ve čtyřhře v Berlíně, v singlu tam vypadla v prvním kole a neuspěla ani o týden později v Bad Homburgu. Celkem prohrála hned v úvodu turnaje už poosmé v této sezoně.

Siniaková skončila v prvním kole také na letošním Australian Open. Ve Wimbledonu byla maximálně třikrát ve třetím kole, naposledy v minulém roce. Přes úvodní kolo nepřešla v Londýně naposledy před pěti lety.

Z českých tenistek bude dnes bojovat ještě Marie Bouzková, již čeká sedmá nasazenou Američanka Danielle Collinsová. Lukáš Rosol hraje proti Gruzínci Nikolozi Basilašvilimu, českou jedničku Jiřího Veselého čeká duel s Argentincem Federicem Coriou.

Kvitová před Wimbledonem věří, že jí psychicky pomůže triumf z Eastbourne

Tenistka Petra Kvitová se chystá na čtrnáctý start ve Wimbledonu a věří, že jí po posledních protrápených měsících pomůže čerstvý triumf z Eastbourne. Dvaatřicetiletá rodačka z Bílovce může na travnatých dvorcích v All England Clubu zaútočit na třetí titul. V prvním kole vyzve v úterý Jasmine Paoliniovou z Itálie.

"Je krásné zase získat titul. Znamená to, že přichází něco velkého. Byla to pro mě skvělá příprava a také jsem si zahrála pět zápasů za sebou. To pro mě bylo něco neuvěřitelného, protože jsem to letos ještě nezažila. Doufám, že mi to pomůže ke zvednutí sebevědomí," řekla Kvitová na webu WTA.

Šestadvacátá hráčka světa neměla úspěšnou sezonu. Před turnajem v Eastbourne nastřádala 10 výher a 13 porážek. Dostala se jen dvakrát do čtvrtfinále na turnajích v Dubaji a Miami.

"Byla jsem hodně zraněná a bylo těžké trénovat. Připomínalo to horskou dráhu a nedařilo se mi vyléčit ze zdravotních potíží. Následně jsem odehrála jeden zápas a byla po něm totálně zničená. Z fyzického i psychického hlediska to bylo docela těžké. Občas mě nebavil ani tenis, což se mi běžně nestává. Ten poslední týden jsem si ale užila," uvedla Kvitová.

Po finálovém vítězství nad Lotyškou Jelenou Ostapenkovou (6:3, 6:2) slavila od premiérového titulu v roce 2009 celkově devětadvacátý. Více jich během tohoto období získala na okruhu WTA jen hvězdná Američanka Serena Williamsová.

"Co to pro mě znamená? Asi že už jsem hodně stará," usmála se Kvitová. "Prakticky to ale neznamená vůbec nic. Je těžké hodnotit si celkově svou kariéru. Ten celkový obrázek uvidím, až skončím a nebudu hrát. Když jsem ale pořád aktivní součástí, je těžké nad tím přemýšlet," podotkla česká tenistka.

Během svého oblíbeného Wimbledonu by mohla zaútočit na třetí trofej po letech 2011 a 2014. Na turnaji bude plnit roli nasazené pětadvacítky.

"Myslím, že ten poslední triumf ale na mém očekávání moc nemění. Nic jsem od sebe nečekala ani v Eastbourne. Doufám ale, že se budu cítit lépe, protože do této doby to nebylo moc dobré. Bylo by důležité zase věřit, že to můžu dokázat a bojovat o dobrý výsledek. Na druhou stranu je to ale úplně jiný turnaj. Půjdu na to postupně a stejně jako před týdnem," dodala Kvitová.

Tenisový Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 40,35 milionu liber):

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Chwaliňská (Pol.) - Siniaková (ČR) 6:0, 7:5, Džabúrová (3-Tun.) - Björklundová (Švéd.) 6:1, 6:3, Riskeová (28-USA) - In-Albonová (Švýc.) 6:2, 6:4, Curenková (Ukr.) - Burrageová (Brit.) 6:2, 6:3.

Pondělní program:

Centrální dvorec (14:30 SELČ): Djokovič (1-Srb.) - Kwon Sun-u (Korea), Van Uytvancková (Belg.) - Raducanuová (10-Brit.), A. Murray (Brit.) - Duckworth (Austr.).

Kurt č. 1 (14:00): Björklundová (Švéd.) - Džabúrová (3-Tun.), Struff (Něm.) - Alcaraz (5-Šp.), Kerberová (15-Něm.) - Mladenovicová (Fr.).

Kurt č. 3 (12:00): 2. zápas Collinsová (7-USA) - Bouzková (ČR).

Kurt č. 9 (12:00): 2. zápas Coria (Arg.) - Veselý (ČR).

Kurt č. 15 (12:00): 1. zápas Basilašvili (22-Gruz.) - Rosol (ČR).

