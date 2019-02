Ostrava - Česká tenistka Kateřina Siniaková zatím ani ve Fed Cupu nedokázala zlomit neúspěchy ve dvouhře, které ji v úvodu sezony provázejí. V dnešním druhém singlu fedcupového duelu s Rumunskem mohla jen překvapit, ale světovou trojku Simonu Halepovou nezaskočila. Litovala, že výsledek 4:6 a 0:6 působí mnohem jednoznačněji, než jak vypadala hra na kurtu.

Dvaadvacetiletá Češka od začátku roku vypadla čtyřikrát za sebou v prvním kole, zvítězila jen ve dvou kvalifikačních zápasech v Sydney. "Samozřejmě je to těžké, protože si myslím, že hraju lépe, než ty výsledky vypadají. Teď to byla spíš příležitost, protože proti takové hráčce se hraje trošku líp, nemám co ztratit. Hrozně mě to štve a mrzí, že neukazuju to, co se mi daří třeba v trénincích," posteskla si na tiskové konferenci.

V utkání s Halepovou nedohrála řadu dobře rozehraných výměn, nedokázala získat některé vyrovnané hry a pokaždé jí utekl začátek setu. V prvním setu snížila z 2:5 a 4:5 a pak měla na returnu stav 30:0, ale obrat nedokonala. "Byla jsem smutná z té poslední hry, protože tam byly výměny," komentovala tento okamžik po zápase.

Jednoznačný ráz druhému setu udaly první tři hry, které byly vyrovnané, ale všechny získala rumunská favoritka. "Škoda těch začátků. Proti takové hráčce je těžké to dotáhnout. Zbytečně to ztratím a ty hráčky na takové úrovni si to pak pohlídají," litovala Siniaková.

Halepová hrála o něco agresivněji, než Sinaková očekávala, a česká dvojka neměla příliš lehkých gamů ani při svém podání. "Mrzí mě, že jsem servis víc nevyužila, protože takhle jsem musela hrát přes ty výměny, v čemž ona je výborná, na tom staví svou hru," řekla Siniaková.

Je připravena hrát v neděli dva zápasy, pokud ji kapitán Petr Pála ponechá v nominaci na dvouhru i čtyřhru. "Fyzicky se cítím dobře a snad to herně nevypadalo tak špatně. Když dostanu příležitost nastoupit, tak se budu snažit předvést maximum," dodala Siniaková.

Podle nominací oznámených při pátečním losu by se měla utkat s Mihaelou Buzarnescuovou, která dnes rovněž hladce prohrála s Karolínou Plíškovou. Případnou změnu pro druhou nedělní dvouhru mohou kapitáni nahlásit čtvrt hodiny před jejím začátkem.