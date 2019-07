Siniaková i Kristýna Plíšková v Jurmale vypadly v 1. kole

Jurmala (Lotyšsko) - Na novém turnaji WTA Tour v Jurmale skončily obě české tenistky hned v prvním kole. Favorizovaná Kateřina Siniaková na antuce v Lotyšsku nezvládla dnešní dohrávku zápasu proti Anhelině Kalininové a Ukrajince podlehla 6:4, 4:6 a 1:6. Kristýna Plíšková prohrála s druhou nasazenou Francouzkou Caroline Garciaovou za dvě a tři čtvrtě hodiny 3:6, 7:6, 6:7.

Turnajové trojce Siniakové vůbec nevyšla dohrávka duelu, jenž byl v pondělí za příznivého stavu 6:4, 4:3 přerušen kvůli dešti. Česká fedcupová reprezentantka dnes sice získala první dva body, pak ale na kurtu vládla Kalininová, jež je na žebříčku o téměř sto míst níž. Světová jednačtyřicítka Siniaková v dohrávce vyhrála jediný game oproti devíti Ukrajinčiným a nevydařený zápas zakončila dvojchybou.

Plíšková s někdejší čtvrtou hráčkou žebříčku Garciovou prohrála i ve třetím vzájemném utkání, i když poprvé získala set a odvrátila čtyři mečboly. K postupu jí nepomohlo ani 20 es.

Sestra světové trojky Karolíny Plíškové přišla hned o úvodní servis a ztrátu už nedohnala. Ve zbytku utkání už si obě hráčky podání držely, a tak přišly na řadu dva tie-breaky. V prvním Plíšková odvrátila mečbol a nakonec jej vyhrála 8:6. Ve druhém ji za stavu 6:5 dělil jediný bod od vítězství, ale následující tři míče uhrála Francouzka.

Zverev v Hamburku porazil čerstvého šampiona z Bastadu Jarryho

Tři týdny po nečekané porážce s Jiřím Veselým v prvním kole Wimbledonu se německý tenista Alexander Zverev na turnaji doma v Hamburku úspěšně vrátil na ATP Tour. Loňský vítěz Turnaje mistrů porazil v úvodním utkání v rodném městě 6:4, 6:2 Chilana Nicoláse Jarryho.

Jarry přicestoval na sever Německa ověnčen premiérovým titulem kariéry ze švédského Bastadu, ale domácímu favoritovi podlehl po 77 minutách. Pátý hráč světového žebříčku Zverev, do jehož trenérského týmu patří Ivan Lendl, startuje na antuce v Hamburku po třech letech a v příštím kole ho čeká Argentinec Federico Delbonis.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Hamburku

(antuka, dotace 1,855.490 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Thiem (1-Rak.) - Cuevas (Urug.) 6:3, 7:6 (7:3), A. Zverev (2-Něm.) - Jarry (Chile) 6:4, 6:2, Fognini (3-It.) - Lenz (Něm.) 6:4, 6:4, Basilašvili (4-Gruz.) - Dellien (Bol.) 6:4, 6:3, Krajinovič (Srb.) - Djere (6-Srb.) 6:3, 6:3, Struff (7-Něm.) - Monteiro (Braz.) 6:1, 6:3, Ruud (Nor.) - Haase (Niz.) 6:3, 3:6, 6:1, Gasquet (Fr.) - Nagal (Indie) 6:2, 7:6 (7:2), Londero (Arg.) - Davidovich (Šp.) 6:3, 6:2, Carreňo (Šp.) - Hanfmann (Něm.) 7:6 (7:5), 6:4, Delbonis (Arg.) - Cecchinato (It.) 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:2.

Turnaj mužů v Atlantě

(tvrdý povrch, dotace 777.385 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Tomic (Austr.) - Tiafoe (5-USA) 4:6, 6:3, 7:6 (7:4), Albot (6-Mold.) - Sandgren (USA) 6:4, 7:6 (7:4), Humbert (8-Fr.) - Gromley (USA) 7:6 (7:2), 6:2, Klahn (USA) - Copil (Rum.) 7:6 (7:3), 7:5, Opelka (USA) - Bublik (Kaz.) 6:3, 7:6 (7:1), Ebden (Austr.) - Majchrzak (Pol.) 7:6 (7:5), 6:3, Kwon Sun-u (Korea) - Gunnesvaran (Indie) 6:7 (4:7), 7:5, 6:0, Evans (Brit.) - Jung (Tchaj-wan) 6:1, 6:1, Kecmanovič (Srb.) - Sock (USA) 7:6 (11:9), 7:6 (7:5), King (USA) - Dimitrov (Bul.) 7:5, 6:4.

Turnaj mužů v Gstaadu ve Švýcarsku

(antuka, dotace 586.140 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

J. Sousa (5-Portug.) - Darcis (Belg.) 6:4, 6:4, Moroni (It.) - Robredo (Šp.) 6:2, 6:2, Munar (Šp.) - Džazírí (Tun.) 5:7, 6:3, 6:4, Daniel (Jap.) - Baldi (It.) 6:4, 6:4, Ramos (Šp.) - Laaksonen (Švýc.) 6:0, 6:3, Istomin (Uzb.) - Hüsler (Švýc.) 6:3, 7:6 (7:0).

Turnaj žen v Jurmale v Lotyšsku

(antuka, dotace 250.000 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Kalininová (Ukr.) - Siniaková (3-ČR) 4:6, 6:4, 6:1, Garciaová (2-Fr.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (8:6), Sevastovová (1-Lot.) - Flinková (Rus.) 6:2, 6:1, Stojanovičová (Srb.) - Sasnovičová (4-Běl.) 4:6, 6:3, 6:4, Fettová (Chorv.) - Mariaová (7-Něm.) 6:4, 1:6, 6:4, Peraová (USA) - Ostapenková (8-Lot.) 6:2, 6:1, Rybakinová (Kaz.) - Chan Sin-jün (Čína) 6:1, 6:2, Ormaecheaová (Arg.) - Kučová (SR) 6:4, 4:1 skreč, Ivachněnková (Rus.) - Cirsteaová (Rum.) 6:0, 6:4, Tigová (Rum.) - Rainaová (Indie) 6:2, 6:1, Kawaová (Pol.) - Bonaventureová (Belg.) 2:6, 6:4, 6:1, Paquetová (Fr.) - Eraydinová (Tur.) 6:3, 7:5.

Turnaj žen v Palermu

(antuka, dotace 250.000 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Bertensová (1-Niz.) - Gorgodzeová (Gruz.) 6:0, 6:1, Cornetová (2-Fr.) - Trevisanová (It.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, Kužmová (3-SR) - Cocciarettová (It.) 6:4, 3:6, 6:3, Paoliniová (It.) - Siegemundová (6-Něm.) 6:1, 6:4, Ferrová (Fr.) - Sorribesová (7-Šp.) 6:4, 7:5, Teichmannová (8-Švýc.) - Gavrilovová (Austr.) 7:6 (7:3), 7:5, Friedsamová (Něm.) - Vögeleová (Švýc.) 6:2, 7:6 (8:6), Beguová (Rum.) - Mrdežaová (Chorv.) 7:5, 6:2, Stollárová (Maď.) - Erraniová (It.) 6:1, 3:6, 6:4, Ceová (Braz.) - Garcíaová-Pérezová (Šp.) 6:4, 1:6, 7:6 (7:4), Kruničová (Srb.) - Pieriová (It.) 6:2, 6:3, Samsonovová (Rus.) - Fourlisová (Austr.) 6:3, 6:4.