Siniaková doufá, že v Praze přijdou s dobrým pocitem i výsledky

Praha - Dobré pocity se zatím u tenistky Kateřiny Siniakové nepotkávají s výsledky. Hrdinka loňského fedcupového finále nyní doufá, že na pražské antuce překlopí dosavadní horší výsledky ve dvouhře na veselejší stranu.

První krok Siniaková zvládla a v úvodním kole ve Stromovce povolila Slovince Dalile Jakupovičové jen dvě hry. Připsala si tak letos na konto teprve šesté singlové vítězství z patnácti duelů, dosud ani jednou v hlavní soutěži nevyhrála dvakrát po sobě.

"Sezona (ve dvouhře) není úplně růžová, moc se mi nezamlouvá, ale doufám, že přijdou dva výhry za sebou. Snažím se, opravdu makám a myslím, že antuka by mohla být můj povrch a mohlo by se to otočit k lepšímu," řekla Siniaková novinářům.

Do letošního roku přitom vstupovala po závěru toho loňského sebevědomě. "Ambice byly velké," uvedla aktuálně 44. hráčka světa, která ve finále Fed Cupu v listopadu v Praze proti USA získala ve dvouhrách dva body.

Rok ale začala pěti porážkami v prvních kolech v řadě. Uspěla až v druhé polovině února v Dubaji. "Na rovinu, přijde mi to jako velká ironie," podotkla, že tenisově měla ze své hry dobrý dojem. "Že to jde všechno správným směrem. Cítím se skoro nejlíp na kurtu a výsledky jsou nejhorší. Stále pracuju. Věřím, že na to mám."

Už před rokem se snažila v Praze singlovou sezonu obrátit k lepšímu. "Lehce se to povedlo," řekla k účasti ve čtvrtfinále. "Výhoda tenisu je, že je každý týden jiný turnaj a doufám, že se to prolomí, že nebudou jen jeden dva zápasy za sebou, ale víc."

Před pražským turnajem se musela vypořádat i s nepříjemnou situací. Z Istanbulu si nepřivezla všechny rakety, protože na letišti jí tři zabavili. "Nejvíc mi vadilo, že mi jednou řekli, že si je můžu vzít na palubu a pak mi je ochranka vzala. Docela jsem se hádala, je to pro nás nezbytné vybavení," líčila Siniaková. "Byla jsem hodně zaskočená. Projezdila jsem celý svět a tohle bylo poprvé."

Hrát ale může, protože normálně má vždy připraveno pět raket, v zásobě má ještě starší modely a nové dostane. Přesto se snažila na kurtu ovládat, aby raketu nerozbila. "Jak jich bylo málo, musím se krotit," usmála se dvaadvacetiletá hráčka.

Po pražském turnaji má stejně jako světová špička v plánu hrát na antuce před Roland Garros v Madridu a Římě. "Cítím se na antuce moc dobře a doufám, že se to potvrdí. Jsem dobře připravená," řekla svěřenkyně britského kouče Iaina Hughese.

Radost může mít stále ze čtyřhry. Už 28 týdnů je světovou jedničkou a letos už má jeden deblový titul. "Je to fajn. Mám debl hrozně ráda, možná bych si ho měla víc vážit, ale chci se teď zaměřit na singl," řekla.