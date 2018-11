Praha - Tenistka Kateřina Siniaková čekala, že bude před vyprodanou O2 arenou nervóznější. Utkání s Alison Riskeovou ale zvládla jistě a po výhře 6:3, 7:6 zvýšila české vedení nad USA ve finále Fed Cupu na 2:0.

V soutěži družstev odehrála Siniaková před dnešním duelem jen dvě dvouhry a obě na půdě soupeřek. Nyní poprvé nastoupila v singlu doma, navíc v roli české jedničky a v bouřlivé atmosféře se 14.500 fanoušky, a odehrála výborný zápas.

"Publikum mi dodávalo velkou podporu. Cítila jsem to od začátku do konce. Bylo zážitkem být na kurtu," culila se dvaadvacetiletá Siniaková.

Přiznala, že při nástupu měla husí kůži. Během utkání už na sobě nedala znát, že by se jí klepala ruka. "Upřímně: čekala jsem, že přijde větší nervozita. Ale furt nepřicházela. Jsem nervózní při každém zápase, ale očekávala jsem to větší," uvedla a doplnila: "Jsem ráda, že jsem to zvládla tak, jak jsem to zvládla."

Proti Riskeové dokázala 31. hráčka žebříčku vydržet pevná ve výměnách, párkrát soupeřku prohodila a skvěle zvládla tie-break druhé sady. "Snažila jsem se bojovat o každý míček a hrát svoji hru. Bylo to skvělé. Těšila jsem se na kurt. Jsme fakt ráda, že se mi povedlo vyhrát a nikdy na to nezapomenu," řekla světová deblová jednička.

Na kurt nastupovala za stavu 1:0. Musela čekat skoro tři hodiny, než před ní Barbora Strýcová udolala Sofii Keninovou. "Na Báru jsem se koukala. Byl to obrovský zápas, velký boj a díky tomu se mi šlo na kurt lépe," řekla Siniaková.

V neděli by měla v poledne nastoupit k dvouhře proti Keninové a teoreticky i k závěrečné čtyřhře. Stejně jako celý týden i po výhře nad Riskeovou zopakovala, že je připravená. "Fyzicky jsem na to naprosto skvěle," ujistila.