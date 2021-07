Siniaková by byla ráda za zápas s Krejčíkovou

Londýn - Tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková spolu tvoří nejlepší deblový pár současnosti, ale čím dál více obě září i ve dvouhře. Krejčíková v Paříži senzačně vyhrála antukové Roland Garros, zatím vyhrávají i teď ve Wimbledonu a pokud zvládnou i třetí kolo, mohly by se utkat na londýnské trávě o postup do čtvrtfinále.

"Je to daleko, ale když to nastane, tak to tak bude. A budeme obě rády, protože je super, že se nám daří v singl i deblu. Ale ještě je před námi kus práce," upozornila Siniaková.

A právě ji čeká v All England Clubu nejtěžší možná soupeřka. V boji o osmifinále se střetne s aktuální světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou z Austrálie. Turnajová čtrnáctka Krejčíková bude hrát o postup s Anastasijí Sevastovovou z Lotyšska.

S Bartyovou se mezi ženami nepotkaly, ale hrály spolu kdysi v juniorkách. "A její styl mi vůbec neseděl, ale od té doby se hodně změnilo," řekla Siniaková a k Australance dodala: "Má přehled na kurtu, trošku klučičí styl a když má čas, tak míč letí, kam chce. Musím být asi ta aktivnější, nedávat míčky zadarmo. Bude se snažit hrát agresivně a trošku vzít trávu na svoji stranu."

Vyzrát na světovou jedničku ve třetím kole grandslamu ale Siniaková umí. Předloni vyřadila na Roland Garros tehdejší první hráčku žebříčku Japonku Naomi Ósakaovou. "Bylo by super, kdyby se to zase povedlo," usmála se. "Budu se chtít předvést, předvést co nejlepší tenis a věřím, že půjdu na kurt s tím, že můžu určitě vyhrát. Musím ale být víc jak stoprocentní."

Krejčíkové pařížský úspěch je podle Siniakové důkazem, jak je současný ženský tenis vyrovnaný. "Hráčky desítky i padesátky se přibližují. A ukazuje se, že se musí makat a každá holka může vyhrát. Důležité je, když je hráčka připravena, tak se může stát cokoli," řekla Siniaková.

Od antukové sezony spolupracuje s ruskou trenérkou Jevgenijí Manjukovovou. A z posledních čtyř turnajů má jedno finále, jedno semifinále a dvě třetí kola na grandslamech. "V tréninku to funguje a jsem ráda, že to dokážu předvést i v zápasech," řekla Siniaková.