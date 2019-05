Siniaková a Strýcová vyhlížejí vzájemné čtvrtfinále v Praze

Praha - Potřetí se ve čtvrtfinále tenisového turnaje WTA v Praze utkají Kateřina Siniaková a Barbora Strýcová. V roce 2015 byla úspěšnější Siniaková, před dvěma lety ve stejné fázi turnaje vyhrála zkušenější Strýcová. Siniaková na domácím podniku J&T Banka Prague Open pravidelně vypadává s Češkami a ráda by to prolomila. Strýcová ve čtvrtek očekává velkou bitvu.

Siniaková vypadla s krajankou pokaždé od roku 2015, loni nestačila na pozdější vítězku Petru Kvitovou. Další české derby proto bere jako rutinu. "Co se ohlídnu za poslední roky, tak pro mě je to úplně normální. každý rok jsem prohrála s Češkou. Doufám, že to konečně prolomím," řekla.

Deblová světová jednička Siniaková v Praze poprvé letos ve dvouhře v hlavní soutěži vyhrála dva zápasy za sebou. "Je to super, že je tam ta výhra. Jsem hrozně moc nadšená, protože opravdu moc výher tam letos nebylo, i když si myslím, že to herně vypadalo docela dobře," pochvalovala si.

Věří, že na antuce nastartuje sezonu. "Myslím si, že herně mi ten styl sedí na antuku. I když jsem v Istanbulu hned prohrála, tak si myslím, že i tam jsem odvedla skvělý zápas. Trošku sázím na to, že ta antuková část by mohla být lepší," řekla.

Strýcová si uvědomuje, že její někdejší parťačka z fedcupového týmu sice letos zatím neměla na turnajích dobré výsledky, ale doma se jí daří. "Vím, že umí zahrát a ještě umí zahrát dobře i v Čechách. Stejně jako já," poznamenala.

Je připravena na vyrovnaný duel. "Čekám dlouhý, těžký zápas, protože Katka je výborná soupeřka. Čekám, že pro diváky to taky bude super. Těším se na to a uvidíme, jak to dopadne," uvažovala třiatřicetiletá Strýcová.

Dnes se na kurtu s Američankou Jessicou Pegulaovou zdržela hodinu a půl, než vyhrála 7:5 a 6:2. O moc více času neměla, začínalo se smrákat a na centrálním dvorci už byla rozsvícena světla.

Ta ale samotná nestačí, a pokud by se zápas protáhl, byl by přerušen pro tmu. Pro Strýcovou bylo nesmírně důležité, že ho stihla dohrát dnes. "Přiznám se, že jsem na to během zápasu myslela. Ve druhém setu jsem byla ráda, když jsem udělala ten game na 3:0, protože bych to nechtěla dohrávat zítra," oddechla si.

Čtvrtfinále mezi Siniakovou a Strýcovou je na programu ve čtvrtek na centrálním kurtu jako třetí v pořadí po zápase další domácí hráčky Karolíny Muchové s Ruskou Natalií Vichljancevovou. Program začne v 11:00.