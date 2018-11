Praha - České tenistky vedou ve finále Fed Cupu nad Američankami 2:0 na zápasy a bod je dělí od jedenácté trofeje. Barbora Strýcová nejdříve zvládla emoce, v zaplněné O2 areně otočila duel se Sofií Keninovou a za dvě a tři čtvrtě hodiny zvítězila 6:7, 6:1 a 6:4. Druhou výhru přidala v roli české jedničky Kateřina Siniaková, která zdolala 6:3, 7:6 Alison Riskeovou.

Svěřenkyně kapitána Petra Pály mají v neděli tři pokusy, aby získaly vítězný bod a pošesté za osm let zvedly nad hlavu stříbrnou trofej pro královny Fed Cupu.

K první dvouhře by měla od 12:00 nastoupit Siniaková proti Keninové, pak případně Strýcová s Riskeovou. Na české straně ale může naskočit do hry Petra Kvitová, která se potýká s nachlazením a proto dnes do hry nezasáhla. Američanky mají v záloze Danielle Collinsovou. Za stavu 2:2 by o vítězkách rozhodla čtyřhra.

"Potřebujeme dotáhnout aspoň jeden bod," řekl Pála v České televizi a neprozradil, jestli uvažuje o zařazení Kvitové do dvouher. "Musíme se pobavit, ale určitě se to bude lépe skládat za stavu dva nula," řekl kapitán.

Strýcová, loučící se ve 32 letech s reprezentací, se dojala při hymně a pak prohrála prvních pět výměn. Rychle se však oklepala, vedla 3:1, jenže neudržela ani brejk na 4:3. Ten vybojovala úchvatně poté, co vrátila tři smeče Keninové v řadě. V tie-breaku pak Strýcová zaostávala, jeden setbol odvrátila esem, při druhém ale trefila aut.

Strýcová dál hrála trpělivě a přitom pestře a dohromady s výborným pohybem pomalu nahlodávala sebevědomí devatenáctileté novicky ve Fed Cupu. Ve druhé sadě odvrátila všech šest brejkbolů a Keninové povolila jen jeden game.

V dlouhých výměnách vracela jeden míč za druhým a Keninová často kazila z forhendu. V rozhodujícím dějství vedla Strýcová 4:1 a za stavu 5:2 podávala na vítězství, ale o servis přišla čistou hrou. Napodruhé už situaci zvládla, proměnila první mečbol, při kterém po náběhu k síti poslal volejem míček přesně do rohu.

První dvě hry utkání Siniakové s Riskeovou trvaly čtvrt hodiny a zdálo se, že i druhý zápas bude maratonský. Češka ale získala převahu, vedla 4:1 a od stavu 4:3 přidala dvě hry. V druhém setu přišla první o podání a ztrácela 1:3 a 4:5, ale otočila na 6:5. Při svém podání ještě zápas neukončila, v tie-breaku rychle vedla 4:0 a náskok už nepustila.

"Předvedla jsem slušný tenis, i když jsem se chvílemi trápila. Mám dojem, že jsem ani nehrála, energie mám spoustu," řekla Siniaková.

I ona těžila z podpory 14.500 fanoušků. "Je něco speciálního hrát poprvé tady před skvělou atmosférou, budu si to navždy pamatovat. Doufám, že budu mít víc a víc podobných zápasů. Moc jsem si to užila," řekla Siniaková. Při nástupu prý měla husí kůži. "Pořád jsem čekala, kdy přijde nervozita, ale až taková nebyla."

Americký výběr dorazil do metropole bez největších opor Sereny a Venus Williamsových, Sloane Stephensové či Madison Keysové. Domácímu týmu zase chybí kvůli zranění Karolína Plíšková.

Češky usilují o první výhru nad USA po třiatřiceti letech. V případě triumfu získají stříbrný pohár pošesté za osm let a počtvrté v Praze.

Finále tenisového Fed Cupu v Praze (tvrdý povrch):

ČR - USA 2:0 po úvodním dnu

Strýcová - Keninová 6:7 (5:7), 6:1, 6:4, Siniaková - Riskeová 6:3, 7:6 (7:2).