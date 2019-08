Siniaková a Muchová vstoupily úspěšně do generálky na US Open

New York - Tenistky Kateřina Siniaková a Karolína Muchová vstoupily úspěšně do generálky na US Open v newyorském Bronxu. Siniaková porazila 6:3, 6:2 Číňanku Wang Ja-fan, Muchová v prvním duelu od úspěšného Wimbledonu zdolala 7:5, 6:2 Slovenku Viktórii Kužmovou.

Pátá nasazená Siniaková postoupila za 80 minut a mírně vylepšila svou bilanci z poslední doby. Před příjezdem do New Yorku vyhrála 38. tenistka žebříčku jediný ze šesti zápasů. Wang Ja-fan prohrála během několika dnů s druhou Češkou za sebou, před týdnem v Cincinnati ji vyřadila Karolína Plíšková.

Příští soupeřkou české fedcupové šampionky Siniakové bude ruská kvalifikantka Anastasia Potapovová.

Na turnaji v Bronxu, jenž letos nahradil v kalendáři tradiční generálku v New Havenu, slavila úspěšný návrat na WTA Tour Muchová. Dvaadvacetiletá tenistka v prvním duelu od vyřazení ve čtvrtfinále Wimbledonu porazila Kužmovou za 71 minut a v druhém kole ji čeká domácí Kristie Ahnová.

Přímo do druhého kola byla nasazena turnajová trojka Barbora Strýcová, jež se v úterý střetne s Američankou Bernardou Peraovou.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů ve Winston-Salemu

(tvrdý povrch, dotace 807.210 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Cecchinato (It.) - Bublik (Kaz.) 7:6 (7:3), 1:0 skreč, Andújar (Šp.) - Jarry (Chile) 6:4, 6:2.

Turnaj žen v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Siniaková (5-ČR) - Wang Ja-fan (Čína) 6:3, 6:2, Muchová (10-ČR) - Kužmová (SR) 7:5, 6:2, Ču Lin (Čína) - Putincevová (7-Kaz.) 7:6 (7:2), 6:4, Sasnovičová (9-Běl.) - Hercogová (Slovin.) 6:3, 6:2, Ahnová (USA) - Teichmannová (Švýc.) 6:3, 6:4, Petkovicová (Něm.) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:4, Giorgiová (It.) - Gasparjanová (Rus.) 6:3, 6:2, Potapovová (Rus.) - Van Uytvancková (Belg.) 4:6, 6:4, 6:2.

Kvalifikace na grandslamový turnaj US Open v New Yorku:

Ženy - 1. kolo:

Allertová (ČR) - Brantmeierová (USA) 3:6, 6:4, 6:1.