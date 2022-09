Siniaková a Krejčíková po triumfu na US Open vládnou deblovému žebříčku

Tenistky Barbora Krejčíková (zleva) a Kateřina Siniaková triumfovaly ve čtyřhře na US Open a zkompletovaly grandslamovou sbírku úspěchů. Snímek je z 11. září 2022.

Tenistky Barbora Krejčíková (zleva) a Kateřina Siniaková triumfovaly ve čtyřhře na US Open a zkompletovaly grandslamovou sbírku úspěchů. Snímek je z 11. září 2022. ČTK/AP/Matt Rourke

Londýn - Tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková po triumfu ve čtyřhře na US Open, kterým završily kariérní Grand Slam, vládnou deblovému žebříčku. Siniaková je první o více než tisíc bodů před Krejčíkovou, která poskočila o pět míst.

Českou jedničkou ve dvouhře je nadále Petra Kvitová, která si po účasti v osmifinále newyorského grandslamu polepšila o dvě místa a je devatenáctá. O dvě příčky se posunula i čtvrtfinalistka US Open Karolína Plíšková, které patří 20. místo.

Do čela mužského žebříčku se dostal devatenáctiletý Španěl Carlos Alcaraz, z kterého premiérový grandslamový titul udělal nejmladší světovou jedničku v historii. Nejvýše postaveným Čechem je Jiří Lehečka na 63. příčce.

Vedení v ženském žebříčku si vítězstvím ve Flushing Meadows upevnila Polka Iga Šwiateková. Má dvakrát tolik bodů než její finálová soupeřka Tunisanka Uns Džábirová, která se vyhoupla z páté na druhou pozici.

Na osmé místo se díky postupu do čtvrtfinále US Open dostala osmnáctiletá Američanka Coco Gauffová a je nejmladší hráčkou v Top10 za posledních 16 let.

Tenisové žebříčky WTA k 12. září (v závorce předchozí umístění): Dvouhra: 1. (1.) Šwiateková (Pol.) 10.365 b., 2. (5.) Džábirová (Tun.) 5090, 3. (2.) Kontaveitová (Est.) 4300, 4. (4.) Badosaová (Šp.) 3980, 5. (8.) Pegulaová (USA) 3501, 6. (3.) Sakkariová (Řec.) 3480, 7. (6.) Sabalenková (Běl.) 3470, 8. (12.) Gauffová (USA) 3047, 9. (7.) Halepová (Rum.) 3025, 10. (17.) Garciaová (Fr.) 2930, ...19. (21.) Kvitová 2187, 20. (22.) Karolína Plíšková 2007, 26. (23.) Krejčíková 1643, 39. (41.) Bouzková 1312, 53. (53.) Vondroušová 982, 66. (71.) Martincová 855, 82. (83.) Siniaková (všechny ČR) 728. Čtyřhra: 1. (3.) Siniaková 7365, 2. (7.) Krejčíková 6222, 3. (2.) Mertensová (Belg.) 5520, 4. (4.) Kuděrmětovová (Rus.) 5120, 5. (1.) Gauffová 4560, 6. (6.) Pegulaová (USA) 4445, 7. (9.) Ostapenková (Lot.) 4190, 8. (12.) Olmosová (Mex.) 4060, 9. (11.) Kičenoková (Ukr.) 4020, 10. (17.) Melicharová-Martinezová (USA) 3905, ...27. (25.) Hradecká 2485, 49. (39.) Bouzková (obě ČR) 1570.