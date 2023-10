Siniaková a Bouzková postoupily do semifinále, Macháč vypadl

Nan-čchang/Antverpy/Stockholm - České tenistky Kateřina Siniaková a Marie Bouzková postoupily na turnaji v Nan-čchangu do semifinále, v němž nenastoupí proti sobě. Siniaková bude v sobotu usilovat o postup do druhého finále po sobě, Bouzková je mezi nejlepšími čtyřmi na turnaji WTA Tour letos poprvé. Tomáš Macháč se do semifinále turnaje ve Stockholmu neprobojoval. Srb Laslo Djere porazil českého daviscupového reprezentanta 5:7, 7:6 a 6:4.

Siniaková v Číně v odloženém utkání 2. kola porazila Varvaru Grachevovou z Francie 6:4, 6:3 a měla ještě dnes hrát čtvrtfinále, ale její soupeřka Laura Siegemundová z Německa odstoupila. Třetí nasazená Bouzková ve čtvrtfinále zdolala 6:0, 6:4 Camilu Osoriovou z Kolumbie.

Ve čtvrtek program turnaje narušil déšť a neumožnil odehrání ani jednoho zápasu dvouhry. Finalistka předchozího podniku v Hongkongu a světová trojka ve čtyřhře Siniaková nicméně po nucené pauze nezaváhala a s ruskou rodačkou Grachevovou si poradila i podruhé v kariéře.

Druhý zápas během dne měla absolvovat i Siegemundová, ale po zvládnuté dohrávce 2. kola se rozhodla nenastoupit. Podle německých médií může být důvodem jejího odstoupení to, že je společně s Ruskou Věrou Zvonarevovou v semifinále čtyřhry a usiluje o postup na Turnaj mistryň.

V semifinále se Siniaková po necelém týdnu znovu utká s Kanaďankou Leylah Fernandezovou, která ji v neděli zdolala v třísetové bitvě o titul v Hongkongu.

Bouzková porazila Osoriovou za hodinu a půl. Semifinále hrála naposledy téměř na den přesně před rokem v Guadalajaře, kde v 2. kole vyřadila právě svou dnešní soupeřku. Favoritkou bude 29. tenistka světa i v semifinále, v němž se střetne s další hráčkou z osmé desítky žebříčku (72.) Dianou Šnajderovou z Ruska. Ve třech dosavadních zápasech na turnaji Bouzková rozdala dva "kanáry" a ztratila jen 11 gamů.

Macháč prohrál ve Stockholmu tříhodinovou bitvu o semifinále

Tenista Tomáš Macháč se do semifinále turnaje ve Stockholmu neprobojoval. Třiadvacetiletého daviscupového reprezentanta vyřadil Srb Laslo Djere, který zvítězil 5:7, 7:6 a 6:4. Macháč v druhé sadě podával za stavu 6:5 na výhru, ale Djere dokázal zápas otočit a po více než třech hodinách se radoval z postupu.

Pro Macháče, jemuž v žebříčku patří 81. místo, je čtvrtfinále turnaje ATP Tour životním maximem. Hrál ho podruhé v kariéře, ve švédské metropoli vyrovnal dubnový výsledek z Houstonu.

Ve Stockholmu se přitom do hlavní soutěže dostal až jako "šťastný poražený", neboť původně vypadl v kvalifikaci. Poté však v pavouku nahradil čtvrtého nasazeného Španěla Alejandra Davidoviche a díky volnému losu začal až ve druhém kole, kde vyřadil trojnásobného grandslamového šampiona Stana Wawrinku ze Švýcarska.

Djeremu hned v úvodním gamu sebral podání, následně ale dvakrát přišel o svoje a prohrával 1:4. Od té chvíle ale 35. hráči žebříčku povolil jen jednu hru a více než hodinový první set nakonec po efektní výměně vyhrál 7:5.

Druhá sada měla podobný průběh - Macháč prohrával 1:3, otočil na 6:5, ale dopodávat zápas nedokázal a tie-break ztratil. Třetí set rozhodl jediný brejk, který se povedl v sedmém gamu Djeremu. Za stavu 5:3 si Srb při Macháčově podání vypracoval první mečbol, který český tenista ještě odvrátil a vynutil si pokračování zápasu. V další hře už Djere utkání doservíroval.

Domácí outsider Močizuki je v Tokiu senzačně v semifinále

Až 215. hráč světového žebříčku Šintaro Močizuki se probojoval na tenisovém turnaji v Tokiu do semifinále. Jeho senzační tažení nezastavil ani Australan Alexei Popyrin, kterého dvacetiletý Japonec porazil 7:5, 2:6, 7:5. O postup do finále se Močizuki utká s Rusem Aslanem Karacevem.

"Je to neuvěřitelné. Chtěl jsem tady uhrát kolo. Nemůžu uvěřit, že jsem zvládl už tři zápasy," radoval se Močizuki v rozhovoru na kurtu. "Zítra to bude proti Karacevovi zase těžké. Hraje tady dobře, ale já se dnes večer dám do kupy a budu opět silný," slíbil fanouškům.

Močizuki je bývalou juniorskou světovou jedničkou a vítězem wimbledonské juniorky z roku 2019, ale na okruhu ATP se dočkal první výhry po jedenácti porážkách až tento týden v Tokiu. V úvodním kole zdolal Argentince Tomáse Martína Etcheverryho, pak si poradil i s desátým hráčem světa a obhájcem titulu Američanem Taylorem Fritzem a udolal také Popyrina.

Pavlásek si zahraje ve čtyřhře v Antverpách poprvé o titul na turnaji ATP Tour

Adam Pavlásek si ve čtyřhře v Antverpách zahraje poprvé v kariéře o titul na turnaji ATP Tour. Devětadvacetiletý daviscupový reprezentant postoupil s uruguayským partnerem Arielem Beharem do finále po dnešním vítězství 6:4, 3:6, 10:5 nad Hugem Nysem z Monaka a Lloydem Glasspoolem z Británie.

Pavlásek s Beharem už byli blízko finálové účasti před třemi týdny v Astaně, ale vypadli v semifinále. Rodák z Bílovce má zatím na kontě sedm deblových titulů z turnajů nižší kategorie, Behar na elitním okruhu triumfoval třikrát po boku Gonzala Escobara z Ekvádoru.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Tokiu

(tvrdý povrch, dotace 2,022.770 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Karacev (Rus.) - De Minaur (4-Austr.) 6:3, 6:2, Shelton (USA) - Paul (5-USA) 7:6 (7:4), 6:3, Giron (USA) - Auger-Aliassime (8-Kan.) 6:1, 6:4, Močizuki (Jap.) - Popyrin (Austr.) 7:5, 2:6, 7:5.

Turnaj mužů v Antverpách

(tvrdý povrch, dotace 750.950 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Hanfmann (5-Něm.) - Thiem (Rak.) 6:4, 5:7, 6:4.

Čtvrtfinále:

Tsitsipas (1-Řec.) - Hanfmann (5-Něm.) 6:3, 6:3, Bublik (3-Kaz.) - Mpetshi Perricard (Fr.) 6:4, 4:6, 6:2, Fils (4-Fr.) - Varillas (8-Peru) 6:0, 6:3, Marterer (Něm.) - Gaston (Fr.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - semifinále:

Behar, Pavlásek (Urug./ČR) - Nys, Glasspool (3-Mon./Brit.) 6:4, 3:6, 10:5.

Turnaj mužů v Stockholmu (tvrdý povrch, dotace 750.950 eur): Dvouhra - čtvrtfinále: Djere (Srb.) - Macháč (ČR) 5:7, 7:6 (7:5), 6:4, Monfils (Fr.) - Mannarino (2-Fr.) 7:5, 7:6 (7:3), Kotov (Rus.) - Griekspoor (3-Niz.) 7:6 (7:4), 6:2, Kecmanovič (Srb.) - Ymer (Švéd.) 6:0, 3:2 skreč. Turnaj žen v Nan-čchangu (tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Siniaková (ČR) - Grachevová (7-Fr.) 6:4, 6:3, Siegemundová (Něm.) - Eikeriová (Nor.) 6:1, 6:3, Fernandezová (Kan.) - Jou Siao-ti (Čína) 6:4, 6:1, Sasnovičová (Běl.) - Savinychová (Rus.) 6:3, 6:2. Čtvrtfinále: Bouzková (3-ČR) - Osoriová (Kol.) 6:0, 6:4, Siniaková (ČR) - Siegemundová (Něm.) bez boje, Šnajderová (Rus.) - Hibinová (Jap.) 6:0, 7:5, Fernandezová (Kan.) - Sasnovičová (Běl.) 6:3, 6:4. Turnaj žen v Kluži (tvrdý povrch, dotace 259,303 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Lysová (Něm.) - Cristianová (Rum.) 2:6, 7:5, 6:2. Čtvrtfinále: Masárová (4-Šp.) - Bogdanová (5-Rum.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:3, Korpatschová (Něm.) - Snigurová (Ukr.) 3:6, 6:2, 6:4, Ruseová (Rum.) - Arangová (Kol.) 6:1, 0:6, 6:1, Lysová (Něm.) - Makarovová (Rus.) 6:2, 6:2. Turnaj žen v Munastíru (tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Paoliniová (1-It.) - Bronzettiová (6-It.) 7:5, 7:6 (7:3), Mertensová (2-Belg.) - Hontamaová (Jap.) 6:3, 6:2, Curenková (4-Ukr.) - Párrizasová (Šp.) 6:3, 6:2, Burelová (8-Fr.) - Stefaniniová (It.) 6:3, 6:1.