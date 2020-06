Síň slávy českého fotbalu rozšířil kanonýr Koller

Praha - Síň slávy českého fotbalu se dnes rozrostla o nejlepšího reprezentačního kanonýra Jana Kollera. Po Pavlu Nedvědovi a Karlu Poborském je třetím hráčem své generace, který se mezi vybranou společnost zařadil, což považuje za obrovskou čest. Další bývalí spoluhráči z národního týmu jako Vladimír Šmicer, Petr Čech nebo Tomáš Rosický ho podle něj budou brzy následovat.

"Vážím si všech, kteří jsou v Síni slávy. Třeba Pepu Bicana neznám, neviděl jsem ho ani hrát, ale jinak s většinou lidí, co tady jsou, jsem přišel do styku. Všechno to byly velké osobnosti, fajnoví lidé. Pro mě je velikánská čest ocitnout se mezi těmito osobnostmi českého fotbalu. Tady vidím přede mnou pana (Karla) Brücknera, ten má velkou zásluhu na tom, jak se moje kariéra vyvíjela," řekl Koller při slavnostním odhalení své hvězdy v Síni slávy v Praze na Strahově.

Jako první se uvedení do Síně slávy dočkal v roce 2006 Josef Masopust. Od té doby ho napodobili například Andrej Kvašňák, Antonín Panenka, Ivo Viktor či Dušan Uhrin starší. Ocenění náleží i stříbrným medailistům z mistrovství světa 1934 a 1962, zlatému celku z evropského šampionátu 1976 a stříbrnému z Eura 1996.

Koller při vstupu do Síně slávy obdržel kytici, skleněný míč na podstavci a dres s číslem 55, značícím počet jeho gólů v reprezentační kariéře. "Už je to nostalgie, nějaký pátek. Samozřejmě jsou to příjemné a krásné vzpomínky na působení v národním týmu, kdy jsme v nějakém období hráli docela hezký fotbal. Moc rád na to vzpomínám a s kluky, se kterými jsem tohle všechno prožil, se pořád stýkáme. Je vidět, že jsme měli dobrou partu," prohlásil sedmačtyřicetiletý bývalý útočník na tiskové konferenci.

Ze všech branek v národním mužstvu mu jich v paměti utkvělo několik. "Rád vzpomínám na první gól tenkrát v mém působišti v Belgii, kde jsme hráli přátelský zápas, který jsme vyhráli 1:0. Pak rád vzpomínám na důležité góly, které rozhodly o našem postupu. Třeba na gól v roce 1999 proti Skotsku v kvalifikaci (o postup na ME 2000). Byl to rozhodující zápas, který jsme prohrávali. Nastoupil jsem do něj jako střídající hráč s Pavlem Kukou, on nejdřív vyrovnal a já pak hlavou minutu před koncem dal na 3:2. Tím jsme se kvalifikovali na mistrovství Evropy v Belgii a Nizozemsku," uvedl Koller.

"Pak třeba vzpomínám na góly na mistrovství Evropy v Portugalsku proti Nizozemsku a Dánsku, to byly veledůležité góly. Pak na můj gól na mistrovství světa proti Americe. To jsou góly na velkých akcích, na které rád vzpomínám," konstatoval někdejší hráč Sparty, Lokerenu, Anderlechtu, Dortmundu, Monaka, Norimberku, Samary a Cannes.

O následovnících v Síni slávy má jasno. "Skvělých hráčů z mé věkové skupiny byla spousta, třeba Vláďa Šmicer. Další budou samozřejmě následovat. Petr Čech, to je také už legenda světového fotbalu, to bude další čekatel. Tomáš Rosický. Z naší generace další hráči učitě přijdou, protože si to zaslouží a udělali velké jméno našemu fotbalu jak v České republice, tak v zahraničí," řekl vítěz bundesligy s Dortmundem z roku 2002.