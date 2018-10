Praha - Obraz Josefa Šímy s názvy ML (Vejce, Obraz, Rovnováha, MZ) z roku 1927 byl dnes vydražen na aukci v Praze za 36,18 milionu korun včetně aukčního poplatku. Zakoupil jej klient na telefonu. Byl tak překonán malířův dosavadní aukční rekord 28,8 milionu korun z podzimu 2016, zároveň jde o nejdražší dílo letošního roku prodané na aukcích v ČR a páté nejdražší v historii. Na aukci společnosti 1. Art Consulting v Topičově salonu se také dražila díla Františka Kupky, Mikuláše Medka, Zdeňka Sýkory nebo Emila Filly.

Vyvolávací cena Šímova obrazu byla 28 milionů korun, klient na telefonu jej zakoupil za 31 milionů bez aukční provize. Novému majiteli je ke kladívkové ceně výše aukčního poplatku účtována strukturovaně: do výše jednoho milionu korun je to 20 procent, do 10 milionů 18 procent a následně nad 10,000.001 korun se přidává poplatek ve výši 16 procent.

Na českém aukčním trhu se obraz objevil již před 14 lety, kdy byl vydražen za 6,7 milionu korun. Podle textu v katalogu jde o obraz, ve kterém nastal přerod v Šímově tvorbě a v němž autor nalezl vlastní výtvarný jazyk. Karel Teige ho viděl v jeho pařížském ateliéru jako jeden z prvních a nadšeně o něm psal do časopisu Kmen jako o díle naprosto suverénním a přelomovém. Obraz na rozhraní poetismu a surrealismu byl mnohokrát vystavován, publikován a dlouhá léta byl součástí bruselské soukromé sbírky, poté se dostal do sbírky jednoho z největších českých sběratelů.

Obraz Šíma namaloval v roce 1927, kdy spolu s několika mladými literáty a umělci v Paříži založil skupinu Le Grand Jeu, Vysoká hra. Jejich programové cíle byly v mnohém podobné surrealistickému hnutí a obě skupiny po nějakou dobu pojily přátelské vztahy.

Podle odborníka na trh s uměním Jana Skřivánka tvoří Šímovy obrazy z období skupiny uzavřený soubor. Často se na nich objevují vejce, obří krystaly, ženská torza, pahýly stromů a amorfní temně zelené skvrny. Karel Teige je přirovnával ke grafickým básním.

Na dnešní aukci dále koupila žena na sále za 6,51 milionu korun včetně provize obraz Zdeňka Sýkory Linie č. 140, zájemce našel i další Šímův obraz Země hvězd z roku 1961 za 3,62 milionu s poplatkem. Vyvolávací cenu 2,8 milionu korun bez provize (3,32 milionu s provizí) dal kupec za dílo Emila Filly Zátiší s lahví rumu, rybou a sklenicí z roku 1928, po telefonu pak klient koupil obraz Mikuláše Medka za 2,73 milionu včetně poplatku.

Obraz Františka Kupky Pohyb modré s černým plánem z roku 1927 byl prodán za 2,3 milionu včetně provize. Po telefonu za stejnou cenu koupil klient obraz Toaleta od Jiřího Karse, který měl vyvolávací cenu 340.000 korun.

Zájemce naopak nenašel například obraz Modlitba od Alfonse Muchy (vyvolávací cena 1,8 milionu) nebo bezejmenné dílo Václava Boštíka (1,5 milionu).