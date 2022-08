Šimůnková: Možná jsem se měla ještě více bránit

Brno - Zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková dnes končí ve funkci. Nesouhlasí s názory a profesním i lidským přístupem veřejného ochránce práv Stanislava Křečka, nechce ho už dál zastupovat a spolupracovat s ním. V rozhovoru s ČTK řekla, že se ale možná měla více bránit. Dnes dopoledne bude v Brně předávat své věci a také byt, který využívala. Odpoledne pak předá svoji rezignaci předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09).

"Plánuji nějaký odpočinek, dám si volno, promyslím si, co dál. Pracovní nabídky jsem už nějaké dostala, zatím zvažuji co a jak. Beru je jako náměty, jakým směrem je možné se ubírat dál," řekla Šimůnková. Uvedla, že od premiéra Petra Fialy (ODS) žádnou nabídku nedostala, zatím s ním nebyla v kontaktu. Fiala po oznámení její rezignace uvedl, že rezignace Šimůnkové lituje a že chce, aby stát dál využíval její zkušenosti. "Mám za to, že spíš myslel využít moji odbornost v rámci poradních orgánů vlády, jde o neplacené pozice," míní Šimůnková.

Ombudsman Stanislav Křeček odebral své zástupkyni všechnu agendu od 1. července. Uvedl, že její práci provázejí lidské i manažerské komplikace. Šimůnková svoji rezignaci oznámila v polovině srpna. Už dříve řekla, že za výroky, které poškozují její osobu, a za jeho údajně šikanózní jednání vůči ní, zváží podání žaloby na Křečka. "Nyní, až to celé skončí, si vše v klidu zanalyzuji, již teď se radím s právníky. Nechám si na to čas, vše si chci v klidu rozmyslet," řekla v rozhovoru Šimůnková. Zmapuje si celého 2,5 roku, kdy funkci vykonávala.

"Možná jsem se měla ještě více bránit, protože těch informací a jednání ze strany pana ombudsmana, které byly opravdu nefér a lživé a měly poškodit moji osobu, a to i před poslanci Petičního výboru, bylo spoustu. Ale to už teď nevrátím. Já mám svědomí čisté, vše jsem dělala podle svého nejlepšího vědomí a z toho 2,5 roku, jak jsem pracovala, mám dobrý pocit. Z toho, co všechno jsem odvedla za práci a co se podařilo dosáhnout," uvedla Šimůnková. Podle ní by se měl spíše někdo ptát, jakým způsobem pracuje ombudsman Křeček, kolik času tráví v kanceláři, kolik času věnuje spisům a jednotlivým tématům a jak je schopen odborně argumentovat.

Podle Šimůnkové se podařilo například posílit ochranu práv dětí, podařilo se s nimi více navázat komunikaci, aby věděly, jak jim institut ombudsmana může pomoci. Věnovala se i tématu lidí omezených na svobodě, tedy problematice ústavů, kde jsou lidé zavřeni a kde mohou být porušována jejich práva. Zmínila i svoji činnost ve vztahu k právům lidí se zdravotním postižením a třeba i k přístupnosti televizních pořadů pro lidí s postižením. Podařilo se například, aby události České televize byly archivovány s titulky.

Rezignovat se rozhodla po svém posledním rozhovoru s ombudsmanem. Bylo to podle ní po jednání petičního výboru, ten se situací v úřadu veřejného ochránce práv zabýval v polovině července. Nepřiklonil se k žádné ze stran sporu. "Šla jsem se s ním domluvit na další spolupráci, rozhovor nebyl vůbec příjemný. Já z něj odcházela s velmi nepříjemným pocitem s tím, že mi nebude vrácena žádná agenda, že nemám chodit na žádné porady. Nebylo se mnou jednáno jako se zástupkyní veřejného ochránce práv. Jediné, co mi bylo nabídnuto, bylo, že budu úkolována jednotlivě ad hoc. Jako moji kolegové. V tu chvíli toto pro mne byla nejzazší mez, za kterou již nejsem schopna jít," uvedla Šimůnková.

Vzala si tehdy dovolenou a dospěla k názoru, že v tomto už pokračovat nemůže a nechce. "Nikdo nebyl v mé kůži ty 2,5 roku. Toto je vyústění celé této náročné doby. Pro mne ta spolupráce už nebyla možná, důvěra byla narušena. Pan Křeček lže a já nechci s takovým člověkem nadále spolupracovat. Je mi to velmi líto, budu velmi postrádat jak tu práci, tak i kolegy," řekla Šimůnková.

Šimůnkovou do funkce zástupkyně veřejného ochránce práv zvolila Sněmovna v listopadu 2019, tehdy byla ombudsmankou Anna Šabatová. Ve funkci Šimůnková nahradila Křečka. Křeček převzal úřad ombudsmana v únoru 2020. Veřejný ochránce práv a jeho zástupkyně měli už dřív neshody. Týkaly se třeba přítomnosti otců u porodu či pobytu rodičů s dětmi v nemocnicích.