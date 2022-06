Simulačním centrem v Brně prošlo přes 5000 budoucích lékařů a zdravotníků

Brno - Za čtyři semestry prošlo Simulačním centrem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (SIMU) více než 5000 studentů. Trenažéry jim umožňují vyzkoušet si odběr krve, zašití rány, intubaci pacienta, porod nebo správný postup při hromadném neštěstí a výpadku proudu na operačním sále. Na tiskové konferenci o tom dnes informovalo vedení Masarykovy univerzity. Pětipatrová budova v bohunickém kampusu je v provozu od září 2020. Centrum dnes navštívil i premiér Petr Fiala (ODS).

Stavba SIMU trvala dva roky a včetně vybavení stála téměř miliardu korun. "Byl to odvážný projekt, jehož cílem nebylo okopírovat už existující simulační centra v Evropě anebo ve světě. Měli jsme dosáhnout implementace simulační medicíny do všech částí vzdělávání budoucích lékařů, a to se prakticky povedlo už teď," uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Centrum napodobuje prostředí nemocnice, a to na ploše 8000 metrů čtverečních. Tvoří ho dvě podzemní a pět nadzemních pater. K dispozici je heliport, operační sály, porodní sál, jednotky intenzivní péče či standardní pokoje. Studenty vyučuje přes 200 lektorů, k dispozici je jim přes 1000 simulátorů, přičemž jen na oddělení zubního lékařství je 70 simulátorů s plně vybavenými přístroji.

Centrum si dnes prohlédnul i premiér Fiala. "Byl jsem tu poprvé a mám velikou radost, že jsem si to mohl prohlédnout. Viděl jsem i na konkrétních ukázkách, co se tady studenti učí, jaké tu mají podmínky pro výuku, jak nesmírně pokročilé technologie simulace jsou zde využívány. A jen to potvrdilo to, co jsem už o simulačním centru věděl a to, že je to něco naprosto unikátního nejen v České republice, ale i v rámci celé Evropy. A takto vybavených center, takto rozsáhlých s takovými možnostmi, není ani ve světě mnoho," uvedl premiér.

Simulační centrum podle vedení univerzity umí v medicíně nasimulovat téměř cokoliv. "Jsou obory, kde praktickou stránku dovedností nelze ničím nahradit, což přesně odpovídá poslání centra," uvedl proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a přednosta Ústavu simulační medicíny Petr Štourač. Studenti, kteří centrem projdou, navíc podle něj následně budou zvýhodněni i na trhu práce.