Les Praeres (Španělsko) - Britský cyklista Simon Yates vyhrál 14. etapu Vuelty a vrátil se do červeného trikotu pro vedoucího muže závodu. Před Španělem Alejandrem Valverdem vede o 20 sekund. Kolumbijec Nairo Quintana, který se v posledních kilometrech opakovaně pokoušel o nástupy, je o dalších pět sekund zpět třetí.

"Myslím, že jsem si to tentokrát víc zasloužil," řekl k zisku červeného dresu lídra s odkazem na devátou etapu, kdy se do čela dostal po dojezdu daleko za uprchlíky. "Byla to těžká etapa, ale já si ve finále vybral ten správný moment. Neohlížel jsem se, dokud se trať trochu nenarovnala. Měl jsem malý náskok, tak jsem do toho dal všechno," řekl k dnešnímu finiši.

Yates zaútočil až v samém závěru prudkého cílového stoupání a na poslední pětistovce uhájil dvousekundový náskok před Miguelem Ángelem Lópezem a Valverdem. Čtvrtý dojel s pětisekundovým odstupem Francouz Thibaut Pinot, další dvě sekundy ztratil aktivní Quintana.

Dosud vedoucí Španěl Jesús Herrada stejně jako v pátek na nejlepší nestačil a nabral manko 9:16 minuty. V celkovém pořadí se propadl na konec druhé desítky. Jan Hirt dojel se ztrátou 14:11 na 57. místě.

Yates si dnešním triumfem připsal po třech výhrách na Giru d'Italia čtvrté dílčí vítězství na závodech Grand Tours v letošní sezoně. Lépe je na tom jen italský spurter Elia Viviani.

V neděli čeká peloton další náročný den v horách s cílem u ledovcových jezer Covadonga. "Pamatuju si to z roku 2016, to je jedinkrát, co jsem to stoupání jel," řekl Yates k výšlapu se sklonem až 15 procent.

"Bude to rozhodující den," věří Valverde. "Bude to těžká etapa s odlišným stoupáním, než bylo dnes. A bude to poslední ze tří dnů v horách, takže stát se může cokoliv," dodal.

Vuelta - 14. etapa (Cistierna - Les Praeres, 169,2 km):

1. S. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) 4:19:27, 2. López (Kol./Astana), 3. Valverde (Šp./Movistar) oba -2, 4. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) -5, 5. Quintana (Kol./Movistar) -7, 6. Kruijswijk (Niz./LottoNL-Jumbo) -11, 7. Mas (Šp./Quick-Step Floors) -19, 8. Urán (Kol./EF Drapac) -27, 9. I. Izagirre (Šp./Bahrajn-Merida) -37, 10. Aru (It./SAE Team Emirates) -39, ...57. Hirt (ČR/Astana) -14:11.

Průběžné pořadí: 1. S. Yates 59:11:18, 2. Valverde -20, 3. Quintana -25, 4. López -47, 5. Kruijswijk -1:23, 6. Urán -1:28, 7. I. Izagirre -1:40, 8. Mas -1:47, 9. Gallopin (Fr./AG2R La Mondiale) -1:55, 10. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -2:08, ...88. Hirt -1:36:17.