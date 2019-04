Brno - Útočník Dominik Simon z Pittsburghu se vrátil do české hokejové reprezentace poprvé od mistrovství světa v Praze v roce 2015 a už se těší na další vystoupení před českými diváky. Užije si ho v Brně na turnaji Carlson Hockey Games a doufá, že nebude chybět ani na květnovém šampionátu v Bratislavě.

Pozvánku bojovat o nominaci okamžitě přijal, přestože Miloš Říha ani posilám z NHL jisté místo na turnaji neslibuje. "Neváhal jsem. Když mi volali, hned jsem řekl, že přijedu strašně rád. Na posledním srazu jsem byl na mistrovství světa v Praze, bylo to neskutečné mistrovství a sranda," řekl Simon novinářům.

Na domácím šampionátu prožil debut na velké mezinárodní akci. Zahrál si i v jedné formaci s Jaromírem Jágrem a stále na to má živé vzpomínky. "Byl to obrovský zážitek, bylo to v Praze, mém rodném městě. Mám pocit, že jsem byl i jeden z nejmladších a za tu šanci jsem byl strašně rád. Užíval jsem si to a navíc jsem mohl hrát s Jardou v lajně. Splnilo se mi hodně snů dohromady," vzpomínal odchovanec Sparty.

Ani v Americe mu neuniklo Jágrovo tažení s Kladnem v baráži za postupem do extraligy. "Sledoval jsem to a je to neskutečné," řekl Simon. Podle něho by sedmačtyřicetiletá legenda byla ještě stále platná i na šampionátu. "To ví on, jak se cítí. Myslím, že určitě," řekl na adresu Jágra, který v národním týmu již skončil.

Na MS může Simon nastoupit proti několika spoluhráčům z Pittsburghu. V nominaci Kanady je brankář Matt Murray, obránce Marcus Pettersson a útočník Patric Hörnqvist nechybí v kádru Švédska a Jevgenij Malkin bude reprezentovat Rusko. "Bavili jsme se o tom a s některými se potkáme už tady v Brně," prohlásil Simon.

Domácí turnaj Euro Hockey Tour bude podle bývalého hráče Plzně ostrou generálkou. "Těším se moc, že si zahraju v Česku," řekl. Na šampionátu na Slovensku očekává kádry nabité hvězdami a rád by byl u toho. "Bude obrovský turnaj, hrozně moc hráčů dojede z NHL. Je to hezké město, lidi budou parádně fandit. Každý tam chce jet."

Po skončení tříletého nováčkovského kontraktu uzavřel loni dvouletou jednocestnou smlouvu a poprvé strávil v kádru Pittsburghu celou sezonu. "Byla přelomová, hrozně mi pomohla. Jsem rád, že dostávám důvěru po těch letech a pomáhá mi to posouvat se. Uklidníte se, nemusíte jezdit nahoru a dolů, měnit autobusy za letadla každý týden," pochvaloval si Simon.

V 71 zápasech si připsal 28 bodů za osm branek a 20 asistencí, v play off zaznamenal ve čtyřech duelech jednu přihrávku. "Každý zápas, který tam hrajete, vás posouvá. Mám kolem sebe neskutečné hráče. Liga je parádní. Už jen tam být vám hodně dává," uvedl Simon, který nastupoval v útoku i s hvězdným Sidneym Crosbym a někdy zase s Jevgenijem Malkinem.

"S Malkinem to bylo pár zápasů, se Sidem jich bylo víc. Je neskutečný na tréninku, na ledě nebo v kabině. Neskutečný člověk, jaký je hráč," uvedl Simon. S Crosbym se potkal i v přípravě před kempem v Torontu. "Ale nebylo to nic extra dlouhého. V létě hodně cestuje a víc jsem trénoval s naším kondičním trenérem. Je perfektní, tréninky jsou tam parádní. Individuálně chystá každého hráče, zlepšuje věci u každého hráče, které mu nejdou."

V sezonách 2015/16 a 2016/17 při triumfu Penguins ve Stanleyově poháru naskočil v NHL jen na tři a dva zápasy v základní části. Loni byl v týmu při vyřazení s pozdějším šampionem Washingtonem ve druhém kole a letos musel strávit porážku už v první sérii play off s New York Islanders.

"Byl to velký neúspěch. Na první kolo jsme dostali těžkého soupeře a nezvládli jsme to. Nalítli na nás, hráli hodně fyzicky. Bylo to složité, nebyly to jednoznačné zápasy, ale nedali jsme o gól navíc. Takže to dopadlo šíleným výsledkem a je to velké zklamání," podotkl Simon.

Věří, že úspěchy přijdou v dalších letech. Rád by se usadil v týmu na dlouhou dobu. "Je tam neskutečná parta, neskutečná organizace, jsou tam nejvyšší ambice. Není to jednoduché tam uspět, ale hrozně si to užívám a za ten tlak tam jsem kolikrát rád," dodal Simon.